В Красноярском крае 18 человек погибли при крушении вертолета Ми-8

Источник: РИА "Новости"

«На борту воздушного судна находились 18 человек, в том числе три члена экипажа. Все погибли», — сказал собеседник агентства. По его словам, на борту вертолета находились сотрудники компании «Анкор».

Источник уточнил, что Ми-8 разбился во время полета, перед падением он пролетел два километра. Воздушное судно разрушилось и сгорело.

Он добавил, что вертолет упал в безлюдном месте. «Место падения вертолета обнаружено», — отметил источник.

Причиной крушения, по предварительным данным, могли стать техническая неисправность или ошибка пилота.