В Красноярском крае 18 человек погибли при крушении вертолета Ми-8
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Согласно данным источника в экстренных службах региона, Ми-8 разбился во время полета, перед падением он пролетел два километра.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Согласно данным источника в экстренных службах региона, Ми-8 разбился во время полета, перед падением он пролетел два километра.
Источник уточнил, что Ми-8 разбился во время полета, перед падением он пролетел два километра. Воздушное судно разрушилось и сгорело.
Он добавил, что вертолет упал в безлюдном месте. «Место падения вертолета обнаружено», — отметил источник.
Причиной крушения, по предварительным данным, могли стать техническая неисправность или ошибка пилота.
В ГУ МЧС подтвердили факт жесткой посадки вертолета в двух километрах от Игарки. Это произошло в 10:20 по местному времени (6:20 по московскому).