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07:15 (мск), источник: РИА Новости

В Красноярском крае 18 человек погибли при крушении вертолета Ми-8

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Согласно данным источника в экстренных службах региона, Ми-8 разбился во время полета, перед падением он пролетел два километра.

Источник: РИА "Новости"
«На борту воздушного судна находились 18 человек, в том числе три члена экипажа. Все погибли», — сказал собеседник агентства. По его словам, на борту вертолета находились сотрудники компании «Анкор».

Источник уточнил, что Ми-8 разбился во время полета, перед падением он пролетел два километра. Воздушное судно разрушилось и сгорело.

Он добавил, что вертолет упал в безлюдном месте. «Место падения вертолета обнаружено», — отметил источник.

Причиной крушения, по предварительным данным, могли стать техническая неисправность или ошибка пилота.

В ГУ МЧС подтвердили факт жесткой посадки вертолета в двух километрах от Игарки. Это произошло в 10:20 по местному времени (6:20 по московскому).

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