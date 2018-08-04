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11:42 (мск), источник: ИА REGNUM

Шторм на Урале: деревья вырваны, крыши сорваны

Гроза и ураганный ветер обрушились на Свердловскую область 3 августа.

Источник: ИА REGNUM

Свердловская область вечером 3 августа пережила грозу и ураганный ветер. Из—за сильного ливня были подтоплены улицы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Также в городах региона вырвало с корнем деревья и повредило торговые палатки. Местами деревья упали на машины. А в Нижнем Тагиле сорвало крышу одного из зданий.

По предварительным данным, люди в результате ЧП не пострадали.

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Напомним, перед этим ураганный ветер и гроза обрушились на Пермский край.

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