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08:09 (мск), источник: Nur.kz

«Девочка тонула, а мужики стояли!»: на глазах у очевидцев погибла школьница в Актобе

29 июля на территории частного пляжа «Алау» в Актобе произошел несчастный случай на воде. Трое подружек, купаясь в водохранилище, стали звать на помощь. Двоих из них удалось вызволить на берег, а 15-летняя школьница утонула, передает «Актобе Таймс».

Источник: Nur.kz

По информации издания, на крики о помощи откликнулась только малая часть очевидцев. Двоих подростков они спасли. Но тело погибшей из воды достали уже водолазы спустя 40 минут после случившегося. Один из пользователей Сети написал, что школьница утонула на глазах у большого количества отдыхающих. По его словам, это произошло из-за того, что на пляже не оказалось береговых спасателей.

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«В итоге спасатели лишь вытащили тело на берег. Люди с горя начали сами делать ей массаж, искусственное дыхание», — отмечает он, однако было уже поздно.

Посетители частного пляжа тоже высказывали свое возмущение. Они отмечали, что место не оборудовано для купания, берег очень опасный, потому что резко начинается глубина. Журналистам портала удалось узнать, что ученица приехала в гости к тете в Актобе. Сама она — жительница области. На пляже девушка была с сестрой и подругой. По словам одной из свидетельниц Любови Москальчук, случилась страшная трагедия. Причем, многие просто стояли и смотрели, а некоторые быстро достали свои телефоны и снимали.

«Когда все произошло, ныряли пара человек, а остальные просто стояли! Мужики стояли!», — возмущается женщина.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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