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14:11 (мск), источник: Интерфакс

Стала известна версия крушения Ми-8 в Красноярском крае

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU — Аварию вертолета Ми-8 в Красноярском крае спровоцировало столкновение с другим вертолетом, взлетавшим с той же площадки, сообщил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе на месте ЧС.

«Предварительно, вертолет с пассажирами взлетал следом за вертолетом, перевозившим на лебедке металлоконструкцию и лопастями задел внешний груз первого вертолета», — сказал источник.

Экипаж второго вертолета был вынужден сбросить груз на землю, чтобы не потерпеть крушение. Люди на его борту не пострадали.

Ранее со ссылкой на источник в экстренных службах сообщалось о том, что, по предварительным данным, в результате крушения вертолета в Красноярском крае погибли 17 человек. Между тем, по информации ГУ МЧС по Красноярскому краю, вертолет совершил жесткую посадку, на его борту находились 15 пассажиров и три члена экипажа.

Во время загрузки произошла ошибка.
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Во время загрузки произошла ошибка.
11:27 (мск)© Ньюстюб
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