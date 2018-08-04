Стала известна версия крушения Ми-8 в Красноярском крае

Экипаж второго вертолета был вынужден сбросить груз на землю, чтобы не потерпеть крушение. Люди на его борту не пострадали.

Ранее со ссылкой на источник в экстренных службах сообщалось о том, что, по предварительным данным, в результате крушения вертолета в Красноярском крае погибли 17 человек. Между тем, по информации ГУ МЧС по Красноярскому краю, вертолет совершил жесткую посадку, на его борту находились 15 пассажиров и три члена экипажа.