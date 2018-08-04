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09:19 (мск), источник: РИА Новости

В Сочи нашли тело одного из двух детей, которых унесло течением реки

СОЧИ, 4 авг — РИА Новости. Спасатели Сочи обнаружили в реке тело одного из детей, которых в пятницу унесло течением реки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что четверо отдыхающих — мужчина, женщина и двое детей 4 и 15 лет — упали в реку Пластунка. Взрослых удалось спасти, детей унесло течением.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю организована доследственная проверка по факту исчезновения двух несовершеннолетних детей. По сообщению мэрии, в поисках детей задействованы более 400 человек.

«Спасатели обнаружили тело подростка в реке Сочи», — сказали в пресс-службе ЮРПСО.

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