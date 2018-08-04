Ракитовское шоссе затопило сточными водами

Как только на аварийном участке ул. Алма-Атинской будет удален грунт и остатки разрушившейся трубы, излив прекратится. Работы ведутся в круглосуточном режиме, все необходимые специалисты находятся на месте, сообщили в «РКС-Самара».

Сейчас ведутся сложные земляные работы. Труба уложена на беспрецедентной глубине — в 9 м. Бригадам приходится дополнительно оборудовать специальные террасы для постепенного спуска техники в котлован. Необходимо отметить, что данный участок сделан из железобетона, введен в эксплуатацию в 1972 году. В целях профилактики подобных аварий в будущем «РКС-Самара» принято решение менять не только поврежденный участок, но и весь пролет от камеры до камеры длиной 90 м.

Кроме того, ситуация осложняется тем, что диаметр вышедшей из строя трубы — 1500 мм, она изготавливается только по специальному заказу.

Сейчас «РКС-Самара» заказала новую трубу, найден экскаватор с 18-ти метровой стрелой (такой техники не оказалось на самарских предприятиях). В настоящее время идет процесс его доставки в Самару.