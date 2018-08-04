Ракитовское шоссе затопило сточными водами
По информации «РКС-Самара», 1 августа произошел технологический сбой на Главном Безымянском коллекторе.
По информации «РКС-Самара», 1 августа произошел технологический сбой на Главном Безымянском коллекторе.
Как только на аварийном участке ул.
Сейчас ведутся сложные земляные работы. Труба уложена на беспрецедентной глубине — в 9 м. Бригадам приходится дополнительно оборудовать специальные террасы для постепенного спуска техники в котлован. Необходимо отметить, что данный участок сделан из железобетона, введен в эксплуатацию в 1972 году. В целях профилактики подобных аварий в будущем «РКС-Самара» принято решение менять не только поврежденный участок, но и весь пролет от камеры до камеры длиной 90 м.
Кроме того, ситуация осложняется тем, что диаметр вышедшей из строя трубы — 1500 мм, она изготавливается только по специальному заказу.
Сейчас «РКС-Самара» заказала новую трубу, найден экскаватор с 18-ти метровой стрелой (такой техники не оказалось на самарских предприятиях). В настоящее время идет процесс его доставки в Самару.
Предполагается, что он начнет работу на месте происшествия 4 августа.