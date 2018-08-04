Названа предварительная причина крушения вертолета на севере Красноярского края
В крушении погибли 18 человек. Опубликован список погибших.
В крушении погибли 18 человек. Опубликован список погибших.
Названа предварительная причина крушения вертолета Ми-8 на севере Красноярского края. В МЧС России сообщили, что причиной стало столкновение в воздухе с другим вертолетом.
«При взлете, в результате столкновения с грузом, закрепленным на находящемся в воздухе вертолете Ми-8, произошло крушение вертолета Ми-8, следующего по маршруту “Ванкор — Харкасале”», — говорится в сообщении ведомства.
На борту находились 15 вахтовиков и три члена экипажа. Все погибли на месте. Второй вертолет приземлился на площадке «Ванкор», в нем никто не пострадал.
К месту крушения вылетел Ан-26 с врио губернатора Красноярского края Александром Уссом, представителями МЧС, Следственного комитета, Минздрава.
ГУ МЧС по региону открыли «Горячую линию» для получения информации о крушении — 8 (391) 275−16 17.
Известно, что разбившийся вертолет принадлежал компании UTair. В компании уже принесли соболезнования родным и близким погибших. Также здесь сообщили, что вертолет Ми-8АМТ, RA-25640 выпущен в 2010 году
Также в СМИ опубликован предварительный список погибших:
Муратов С. Прокопьев И. Атнабаев В. Баязитов А. Микрюков О. Чичерин Р. Шайдуллин Р. Валидов А. Овчинников Д. Горюхин А. Тяжельников С. Веретенников С. Щербинин А. Рыбак Б. Хисамутдинов К.