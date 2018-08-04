Названа предварительная причина крушения вертолета на севере Красноярского края

Названа предварительная причина крушения вертолета Ми-8 на севере Красноярского края. В МЧС России сообщили, что причиной стало столкновение в воздухе с другим вертолетом.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-39970523&id=456239386&hash=59eba0bf7f1cb18c&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«При взлете, в результате столкновения с грузом, закрепленным на находящемся в воздухе вертолете Ми-8, произошло крушение вертолета Ми-8, следующего по маршруту “Ванкор — Харкасале”», — говорится в сообщении ведомства.

На борту находились 15 вахтовиков и три члена экипажа. Все погибли на месте. Второй вертолет приземлился на площадке «Ванкор», в нем никто не пострадал.

К месту крушения вылетел Ан-26 с врио губернатора Красноярского края Александром Уссом, представителями МЧС, Следственного комитета, Минздрава.

ГУ МЧС по региону открыли «Горячую линию» для получения информации о крушении — 8 (391) 275−16 17.

Известно, что разбившийся вертолет принадлежал компании UTair. В компании уже принесли соболезнования родным и близким погибших. Также здесь сообщили, что вертолет Ми-8АМТ, RA-25640 выпущен в 2010 году Улан-Удэнским авиационным заводом. Командир вертолета RA-25640: 1985 года рождения, закончил Омское летное училище, налетал 5990 летных часов, из которых 2300 часов в качестве командира воздушного судна.

Также в СМИ опубликован предварительный список погибших: