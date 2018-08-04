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11:24 (мск), источник: Newslab.ru

Названа предварительная причина крушения вертолета на севере Красноярского края

В крушении погибли 18 человек. Опубликован список погибших.

Названа предварительная причина крушения вертолета Ми-8 на севере Красноярского края. В МЧС России сообщили, что причиной стало столкновение в воздухе с другим вертолетом.

Во время загрузки произошла ошибка.

«При взлете, в результате столкновения с грузом, закрепленным на находящемся в воздухе вертолете Ми-8, произошло крушение вертолета Ми-8, следующего по маршруту “Ванкор — Харкасале”», — говорится в сообщении ведомства.

На борту находились 15 вахтовиков и три члена экипажа. Все погибли на месте. Второй вертолет приземлился на площадке «Ванкор», в нем никто не пострадал.

К месту крушения вылетел Ан-26 с врио губернатора Красноярского края Александром Уссом, представителями МЧС, Следственного комитета, Минздрава.

ГУ МЧС по региону открыли «Горячую линию» для получения информации о крушении — 8 (391) 275−16 17.

Известно, что разбившийся вертолет принадлежал компании UTair. В компании уже принесли соболезнования родным и близким погибших. Также здесь сообщили, что вертолет Ми-8АМТ, RA-25640 выпущен в 2010 году Улан-Удэнским авиационным заводом. Командир вертолета RA-25640: 1985 года рождения, закончил Омское летное училище, налетал 5990 летных часов, из которых 2300 часов в качестве командира воздушного судна.

Также в СМИ опубликован предварительный список погибших:

Муратов С. Прокопьев И. Атнабаев В. Баязитов А. Микрюков О. Чичерин Р. Шайдуллин Р. Валидов А. Овчинников Д. Горюхин А. Тяжельников С. Веретенников С. Щербинин А. Рыбак Б. Хисамутдинов К.

Пилот грузового вертолета не успел предупредить коллегу об опасности
Во время загрузки произошла ошибка.
11:27 (мск)© Ньюстюб
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