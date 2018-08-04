Ребенок, которого унесло течением реки в районе Сочи, погиб

Как сообщалось, 3 августа в Хостинском районе Сочи четыре человека — мужчина, женщина и два ребенка четырех и 16 лет решили перейти реку вброд. В связи с дождем уровень воды в реке и скорость течения стали увеличиваться, люди не справились с потоком и их унесло. Женщина выплыла самостоятельно и сообщила спасателям, что река унесла ее родственника и детей. Чуть позже мужчину с травмой головы обнаружили спасатели, от госпитализации он отказался.