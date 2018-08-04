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13:12 (мск), источник: ТАСС

Ребенок, которого унесло течением реки в районе Сочи, погиб

Ранее сообщалось, что двух детей унесло течением реки в Хостинском районе.

СОЧИ, 4 августа. /ТАСС/. Ребенок, которого унесло течением реки в Сочи, погиб. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

«Тело ребенка было обнаружено в реке Сочи, в районе водозабора», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось, 3 августа в Хостинском районе Сочи четыре человека — мужчина, женщина и два ребенка четырех и 16 лет решили перейти реку вброд. В связи с дождем уровень воды в реке и скорость течения стали увеличиваться, люди не справились с потоком и их унесло. Женщина выплыла самостоятельно и сообщила спасателям, что река унесла ее родственника и детей. Чуть позже мужчину с травмой головы обнаружили спасатели, от госпитализации он отказался.

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