Ребенок, которого унесло течением реки в районе Сочи, погиб
Ранее сообщалось, что двух детей унесло течением реки в Хостинском районе.
Ранее сообщалось, что двух детей унесло течением реки в Хостинском районе.
СОЧИ, 4 августа. /ТАСС/. Ребенок, которого унесло течением реки в Сочи, погиб. Об этом сообщили в субботу ТАСС в
«Тело ребенка было обнаружено в реке Сочи, в районе водозабора», — уточнили в
Как сообщалось, 3 августа в Хостинском районе Сочи четыре человека — мужчина, женщина и два ребенка четырех и 16 лет решили перейти реку вброд. В связи с дождем уровень воды в реке и скорость течения стали увеличиваться, люди не справились с потоком и их унесло. Женщина выплыла самостоятельно и сообщила спасателям, что река унесла ее родственника и детей. Чуть позже мужчину с травмой головы обнаружили спасатели, от госпитализации он отказался.