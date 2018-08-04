Тела погибших в ЦАР российских журналистов доставили в Париж

Из Парижа тела россиян доставят другим самолетом в Москву. Сообщается, что в Москву самолет прибудет ночью в субботу, 5 августа.

Тела погибших в ЦАР российских журналистов были отправлены из Банги 3 августа.

В МИД России заявили, что неизвестные напали на российских журналистов в ЦАР с целью ограбления.