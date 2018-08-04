Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пенсионерка отравила коллекторов: три мужчины погибли в муках
Самая «зрелищная» полицейская погоня из Китая (видео)
Двухлетний сын Жасмин познакомил маму с «невестой»
Как работает капсульный отель в аэропорту «Внуково» (фото)
10 вопросов, которыми стоит задаться до свадьбы
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
В России предложили наказать Индию за Су-57
Медведева сравнила Россию и Канаду: в чём разница
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
"Вот и все!": Эдгар Запашный о нападении тигрицы - СМИ
Становится хуже: Солист "Руки вверх" о болезни
Тест: что стало причиной расставания звездных пар?
10 вопросов, которыми стоит задаться до свадьбы
Зрители «Пятницы» опознали порнозвезду в домохозяйке из шоу
Биатлонист Тихонов: От кого из РФ бегут в Украину
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Как устроен мавзолей Ленина (фото)
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
11:07 (мск), источник: Газета.Ру

Тела погибших в ЦАР российских журналистов доставили в Париж

Тела погибших в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко доставлены в Париж. Об этом сообщает телеканал «Россия-24».

Из Парижа тела россиян доставят другим самолетом в Москву. Сообщается, что в Москву самолет прибудет ночью в субботу, 5 августа.

Тела погибших в ЦАР российских журналистов были отправлены из Банги 3 августа.

В МИД России заявили, что неизвестные напали на российских журналистов в ЦАР с целью ограбления.

Ранее сообщалось, что убитого в ЦАР журналиста Орхана Джемаля похоронят на Хованском кладбище в Москве.

МИД: основная версия убийства журналистов в ЦАР — это ограбление
Во время загрузки произошла ошибка.
3 августа© Ньюстюб
Следите за развитием темы«Убийство российских журналистов в ЦАР»
 За ВДВ: кто из знаменитостей служил в десанте
Раскрыт секрет исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике
В Красноярском крае при крушении Ми-8 погибли 18 человек
Стало известно о тайном предложении России США по Сирии
Путин подписал новые законы об экономике и социальной политике
В Сочи нашли тело одного из двух детей, которых унесло течением
Стена на границе США и Мексики начинает принимать очертания
Путин подписал закон о повышении НДС до 20%
Спорт
Видаль официально перешел из «Баварии» в «Барселону» Полузащитник сборной Чили по футболу Артуро Видаль покинул мюнхенскую «Баварию» и стал игроком испанской «Барселоны»
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
У москвички украли дверь за миллион рублей
Где отдыхают политики этим летом
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Как выглядит гостиница «Националь» изнутри (фото)
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь