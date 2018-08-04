Тела погибших в ЦАР российских журналистов доставили в Париж
Тела погибших в
Тела погибших в
Из Парижа тела россиян доставят другим самолетом в Москву. Сообщается, что в Москву самолет прибудет ночью в субботу, 5 августа.
Тела погибших в ЦАР российских журналистов были отправлены из Банги 3 августа.
В МИД России заявили, что неизвестные напали на российских журналистов в ЦАР с целью ограбления.
Ранее сообщалось, что убитого в ЦАР журналиста Орхана Джемаля похоронят на Хованском кладбище в Москве.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.