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10:11 (мск), источник: m24.ru

На юге Москвы неизвестный отобрал у мужчины рюкзак с 3,2 миллиона рублей

В районе Чертаново Центральное неизвестный избил 25-летнего мужчину и отобрал у него рюкзак деньгами. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Как сообщил Агентству «Москва» представитель ведомства, в полицию поступило сообщение о грабеже около дома 24 на улице Кировоградская. Инцидент произошел вечером в пятницу, 3 августа.

Сотрудники полиции выяснили, что неизвестный нанес несколько ударов рукой по лицу жертвы, после чего отобрал у него рюкзак, в котором находилось 3,2 миллиона рублей, и скрылся. По факту произошедшего ведется проверка.

Ранее в Пресненском районе столицы пятеро неизвестных отобрали у мужчины 5 миллионов рублей и телефон, после чего скрылись с места преступления на такси. Для задержания преступников полиция ввела план «Перехват».

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23 июля© Ньюстюб
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