На юге Москвы неизвестный отобрал у мужчины рюкзак с 3,2 миллиона рублей
В районе Чертаново Центральное неизвестный избил 25-летнего мужчину и отобрал у него рюкзак деньгами. Об этом сообщили в
В районе Чертаново Центральное неизвестный избил 25-летнего мужчину и отобрал у него рюкзак деньгами. Об этом сообщили в
Как сообщил Агентству «Москва» представитель ведомства, в полицию поступило сообщение о грабеже около дома 24 на улице Кировоградская. Инцидент произошел вечером в пятницу, 3 августа.
Сотрудники полиции выяснили, что неизвестный нанес несколько ударов рукой по лицу жертвы, после чего отобрал у него рюкзак, в котором находилось 3,2 миллиона рублей, и скрылся. По факту произошедшего ведется проверка.
Ранее в Пресненском районе столицы пятеро неизвестных отобрали у мужчины 5 миллионов рублей и телефон, после чего скрылись с места преступления на такси. Для задержания преступников полиция ввела план «Перехват».