На юге Москвы неизвестный отобрал у мужчины рюкзак с 3,2 миллиона рублей

Как сообщил Агентству «Москва» представитель ведомства, в полицию поступило сообщение о грабеже около дома 24 на улице Кировоградская. Инцидент произошел вечером в пятницу, 3 августа.

Сотрудники полиции выяснили, что неизвестный нанес несколько ударов рукой по лицу жертвы, после чего отобрал у него рюкзак, в котором находилось 3,2 миллиона рублей, и скрылся. По факту произошедшего ведется проверка.