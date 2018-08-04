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10:41 (мск), источник: Publika.md

В Кишинёве мужчина сорвался с крыши пятиэтажного дома

27-летний житель столицы попал в больницу после падения с пятого этажа жилого дома по улице Леха Качинского.

Источник: Publika.md

Когда на место прибыла полиция, он был в сознании и до прибытия кареты скорой помощи излагал свою версию случавшегося.

— Упал или что случилось?

— Наверно, да. Не знаю. У меня случился эпилептический криз.

Врачи диагностировали у мужчины многочисленные травмы. Предстоит выяснить не употреблял ли он до падения наркотические вещества.

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