В Кишинёве мужчина сорвался с крыши пятиэтажного дома
27-летний житель столицы попал в больницу после падения с пятого этажа жилого дома по улице Леха Качинского.
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27-летний житель столицы попал в больницу после падения с пятого этажа жилого дома по улице Леха Качинского.
Когда на место прибыла полиция, он был в сознании и до прибытия кареты скорой помощи излагал свою версию случавшегося.
— Упал или что случилось?
— Наверно, да. Не знаю. У меня случился эпилептический криз.
Врачи диагностировали у мужчины многочисленные травмы. Предстоит выяснить не употреблял ли он до падения наркотические вещества.