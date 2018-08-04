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10:44 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи потушили пожар на площади 200 кв. метров

В Сочи 3 августа потушили крупный пожар в Хостинском районе.

Сообщение о пожаре на улице Яна Фабрициуса поступило на пульт дежурного в 21:48. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горят три гаража на площади 200 кв. метров. Существовала угроза распространения огня.

Пожар локализовали в 22:18, ликвидировали — в 23:30. В тушении огня задействовали 21 человека и 6 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

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