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10:43 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи нашли тело мальчика, которого унесло течением

В Сочи спасатели продолжают поиск четырехлетней девочки, которую вчера унесло течением. Тело 15-летнего подростка нашли в русле.

Накануне в районе села Пластунка четверых человек унесло потоком реки. Двоим — мужчине и женщине — в итоге удалось выбраться. По предварительным данным, местный мужчина, иногородние мама и двое детей (4 и 15 лет) решили перейти реку вброд при наличии моста рядом. Из-за дождя уровень воды в реке и скорость течения стали увеличиваться, люди не справились, и потоком воды их унесло. Чуть позже мужчину с травмой головы обнаружили спасатели, от госпитализации он отказался.

Сегодня утром во время вертолетного облета в русле реки Сочи в районе водозабора было обнаружено тело погибшего подростка. На месте происшествия работают следователи, проводится доследственную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Поисковые работы проводят спасатели ЮРПСО МЧС, Кубань-СПАС, службы спасения города, ГИМС, также задействованы сотрудники полиции, администрации, росгвардии, казачества, Морпорта, частные маломерные суда и волонтеры. К работам привлечен вертолет МЧС России, также осмотр ведется при помощи беспилотного летательного аппарата.

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