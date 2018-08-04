В Сочи нашли тело мальчика, которого унесло течением
В Сочи спасатели продолжают поиск четырехлетней девочки, которую вчера унесло течением. Тело 15-летнего подростка нашли в русле.
В Сочи спасатели продолжают поиск четырехлетней девочки, которую вчера унесло течением. Тело 15-летнего подростка нашли в русле.
Накануне в районе села Пластунка четверых человек унесло потоком реки. Двоим — мужчине и женщине — в итоге удалось выбраться. По предварительным данным, местный мужчина, иногородние мама и двое детей (4 и 15 лет) решили перейти реку вброд при наличии моста рядом.
Сегодня утром во время вертолетного облета в русле реки Сочи в районе водозабора было обнаружено тело погибшего подростка. На месте происшествия работают следователи, проводится доследственную проверку. Назначена
Поисковые работы проводят спасатели ЮРПСО МЧС,