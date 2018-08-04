В Омске напротив мэрии парень на BMW сбил пешехода
Пострадавшего доставили в больницу.
Пострадавшего доставили в больницу.
Вчера, 3 августа примерно в 20:00 Госавтоинспекторам поступило сообщение о ДТП на улице Гагарина. Оперативники незамедлительно прибыли на место.
Сотрудники ГИБДД установили, что 24-летний водитель BMW-318 ехал по улице Гагарина в сторону ТЦ «Омски». В районе здания администрации города водитель не выполнил жест регулировщика и сбил пешехода, который переходил дорогу со стороны сквера Дзержинского.
Пострадавшего 35-летнего мужчину госпитализировали. Сейчас проводятся мероприятия по установлению его личности. Отметим, госавтоинспекторы установили, что признаков опьянения у водителя нет. По факту ДТП проводится проверка.