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11:07 (мск), источник: ЕАН

Из горящей четырехэтажки в Екатеринбурге эвакуировали 16 человек

В Екатеринбурге пожарные из дома на ул. Нагорной эвакуировали 16 человек, пишет «Областная газета».

В ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что сообщение о пожаре поступило накануне поздно вечером, около 23:32. На лестничной клетке одного из этажей четырёхэтажного жилого дома вспыхнул мусор.

В результате огнём оказались повреждены перекрытия и перегородки. Площадь пожара составила 40 кв. м.

Из горящего дома пожарные спасли мужчину: сотрудники МЧС вывели его на улицу, надев маску дыхательного аппарата.

Кроме того, из здания эвакуировали ещё 16 человек, в том числе двое детей. В результате инцидента никто не пострадал.

Для ликвидации пожара привлекались семь пожарных машин и 25 спасателей.

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