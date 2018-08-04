Из горящей четырехэтажки в Екатеринбурге эвакуировали 16 человек

В ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что сообщение о пожаре поступило накануне поздно вечером, около 23:32. На лестничной клетке одного из этажей четырёхэтажного жилого дома вспыхнул мусор.

В результате огнём оказались повреждены перекрытия и перегородки. Площадь пожара составила 40 кв. м.

Из горящего дома пожарные спасли мужчину: сотрудники МЧС вывели его на улицу, надев маску дыхательного аппарата.

Кроме того, из здания эвакуировали ещё 16 человек, в том числе двое детей. В результате инцидента никто не пострадал.