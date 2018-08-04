Ночью в одной из многоэтажек Воронежа загорелась входная дверь

Вероятно, жители одной из квартир на улице Переверткина не на шутку испугались, когда почуяли запах гари и стали искать ее источник. Оказалось, что горит входная дверь! Кто ее поджег? Как она загорелась? Отвечать на эти вопросы поздней ночью, или вернее ранним утром было некогда.