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11:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Ночью в одной из многоэтажек Воронежа загорелась входная дверь

Однако причину возникновения пожара пока не называют.

Вероятно, жители одной из квартир на улице Переверткина не на шутку испугались, когда почуяли запах гари и стали искать ее источник. Оказалось, что горит входная дверь! Кто ее поджег? Как она загорелась? Отвечать на эти вопросы поздней ночью, или вернее ранним утром было некогда.

О ЧП жители сообщили в дежурную часть регионального ГУ МЧС 4 августа в 06:09. Две пожарные машины тут же отправились в Железнодорожный район. Десять спасателей боролись с огнем. К счастью, никто не пострадал.

— Пожар ликвидирован в 06:20. Причина возникновения пожара устанавливается, — комментируют в ГУ МЧС по Воронежской области.

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