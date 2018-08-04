Ночью в одной из многоэтажек Воронежа загорелась входная дверь
Однако причину возникновения пожара пока не называют.
Однако причину возникновения пожара пока не называют.
Вероятно, жители одной из квартир на улице Переверткина не на шутку испугались, когда почуяли запах гари и стали искать ее источник. Оказалось, что горит входная дверь! Кто ее поджег? Как она загорелась? Отвечать на эти вопросы поздней ночью, или вернее ранним утром было некогда.
О ЧП жители сообщили в дежурную часть регионального ГУ МЧС 4 августа в 06:09. Две пожарные машины тут же отправились в Железнодорожный район. Десять спасателей боролись с огнем. К счастью, никто не пострадал.
— Пожар ликвидирован в 06:20. Причина возникновения пожара устанавливается, — комментируют в ГУ МЧС по Воронежской области.