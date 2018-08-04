Шесть граждан Молдовы погибли в страшном ДТП в России

Шесть граждан Молдовы погибли в страшном ДТП в России

Шесть человек погибли при столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля на трассе под Калугой. Погибшие были гражданами Молдовы.