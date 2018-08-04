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11:26 (мск), источник: Publika.md

Шесть граждан Молдовы погибли в страшном ДТП в России

Шесть человек погибли при столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля на трассе под Калугой. Погибшие были гражданами Молдовы.

Источник: Publika.md

Ещё четыре пассажира микроавтобуса госпитализированы. Предполагается, что они также наши соотечественники.

По данным российских СМИ, пятеро из погибших находились в микроавтобусе и еще один в легковушке.

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