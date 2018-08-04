Шесть граждан Молдовы погибли в страшном ДТП в России
Шесть человек погибли при столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля на трассе под Калугой. Погибшие были гражданами Молдовы.
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Шесть человек погибли при столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля на трассе под Калугой. Погибшие были гражданами Молдовы.
Ещё четыре пассажира микроавтобуса госпитализированы. Предполагается, что они также наши соотечественники.
По данным российских СМИ, пятеро из погибших находились в микроавтобусе и еще один в легковушке.