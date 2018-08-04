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11:57 (мск), источник: Om1.ru

Омичей предупреждают об опасной дыре посреди дороги

Открытый колодец может угрожать местным школьникам.

В Омске на 3-й Линии, возле дома номер 166, уже два месяца зияет опасная дыра. Об этом в паблике «ЧП Омск» сообщил подписчик, пожелавший остаться анонимным.

По словам омича, раньше старый колодец был прикрыт бетонной плитой. Однако она сломалась и частично провалилась внутрь, так что в отверстие может провалиться ребёнок. Усугубляет ситуацию то, что дары находится на дороге к двум местным магазинам, а в вечернее и тем более ночное время её можно не заметить.

«Может также пострадать не только ребёнок, но и взрослый. Куда обратиться, чтобы не закончилось это все трагедией?» — вопрошает подписчик.

Комментаторы посоветовали автору позвонить аварийную службу, а до того обозначить опасное место, воткнув в него… дерево. Ну или хотя бы ветку — чтобы можно было разглядеть издалека.

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