Омичей предупреждают об опасной дыре посреди дороги

В Омске на 3-й Линии, возле дома номер 166, уже два месяца зияет опасная дыра. Об этом в паблике «ЧП Омск» сообщил подписчик, пожелавший остаться анонимным.

По словам омича, раньше старый колодец был прикрыт бетонной плитой. Однако она сломалась и частично провалилась внутрь, так что в отверстие может провалиться ребёнок. Усугубляет ситуацию то, что дары находится на дороге к двум местным магазинам, а в вечернее и тем более ночное время её можно не заметить.

«Может также пострадать не только ребёнок, но и взрослый. Куда обратиться, чтобы не закончилось это все трагедией?» — вопрошает подписчик.