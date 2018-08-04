В Крыму двух женщин на катамаране унесло почти на километр от берега

Источник: РИА "Новости"

Происшествие случилось накануне в районе села Песчаное Бахчисарайского района. При проведении планового патрулирования прибрежной территории специалисты водолазно-спасательной группы заметили двух женщин на катамаране, которые находились в 900 метрах берега и не могли самостоятельно вернуться к берегу.

«По прибытии к месту ЧП стало известно, что в результате усиления ветра и волнения моря, катамаран с людьми стало уносить в открытое море, а попытки самостоятельно вернуться к берегу оказались безуспешными», — отметили в ведомстве.