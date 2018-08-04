В Крыму двух женщин на катамаране унесло почти на километр от берега
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости Крым. Двух отдыхающих спасли за минувшие сутки в акватории Черного моря. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости Крым. Двух отдыхающих спасли за минувшие сутки в акватории Черного моря. Об этом сообщает
Происшествие случилось накануне в районе села Песчаное Бахчисарайского района. При проведении планового патрулирования прибрежной территории специалисты
«По прибытии к месту ЧП стало известно, что в результате усиления ветра и волнения моря, катамаран с людьми стало уносить в открытое море, а попытки самостоятельно вернуться к берегу оказались безуспешными», — отметили в ведомстве.
Спасатели благополучно отбуксировали плавсредство с людьми на берег, в медицинской помощи женщины не нуждались.