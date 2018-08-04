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13:24 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму двух женщин на катамаране унесло почти на километр от берега

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости Крым. Двух отдыхающих спасли за минувшие сутки в акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

Происшествие случилось накануне в районе села Песчаное Бахчисарайского района. При проведении планового патрулирования прибрежной территории специалисты водолазно-спасательной группы заметили двух женщин на катамаране, которые находились в 900 метрах берега и не могли самостоятельно вернуться к берегу.

«По прибытии к месту ЧП стало известно, что в результате усиления ветра и волнения моря, катамаран с людьми стало уносить в открытое море, а попытки самостоятельно вернуться к берегу оказались безуспешными», — отметили в ведомстве.

Спасатели благополучно отбуксировали плавсредство с людьми на берег, в медицинской помощи женщины не нуждались.

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