За сутки в регионе сбиты пять пешеходов: не спасают даже светофоры
За сутки в Волгоградской области в
За сутки в Волгоградской области в
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По предварительной информации, 42-летний водитель «Тойоты Кароллы», проехав на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на 22-летную девушку, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с травмой была доставлена в больницу.
Два ДТП с участием пешеходов зарегистрированы в Волжском. В 15:20 на ул. Машиностроителей 35-летний водитель, управляя автомашиной «Лада Хрей», совершил наезд на 11-летнего школьника, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Мальчик был госпитализирован с травмами.
В 20:20 неустановленный водитель, двигаясь на неустановленном автомобиле, следуя по проспекту Ленина сбил 82-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходного переходу. В результате ДТП женщина с травмами доставлена в больницу.
В Нехаевском районе в хуторе Павловский в 18:00 13-летний школьник, управляя принадлежащим ему мопедом «Орион», двигаясь от дома по ул. Колхозная, совершил наезд на 11-летнего мальчика, который переходил дорогу. Несовершеннолетнему была оказана медицинская помощь, в госпитализации он не нуждался.
В Урюпинском районе в 23:20 25-летний водитель, управляя автомобилем «Ауди А6», напротив дома № 32 по ул. Черняховского совершил наезд на 18-летнего парня, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, без светоотражающих элементов, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход с травмами доставлен в больницу.