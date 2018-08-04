На Уралмаше в многоквартирнике рухнул потолок
Прокуратура начала проверку
Прокуратура начала проверку
В субботу около 11 часов утра в двухэтажном бараке по адресу переулок Суворовский, 14, рухнул потолок.
Семьи с ребенком, которая проживает в поврежденной квартире, во время обрушения потолка дома не было, поэтому жертв удалось избежать.
— Обрушение произошло в детской комнате, когда там никого не было, — говорят жильцы дома.
ЧП произошло во время проведения капитального ремонта, поэтому прокуратура Орджоникидзевского района, прежде всего, проверит действия коммунальщиков, после чего примет меры прокурорского реагирования.
— Аналогичное обрушение потолка произошло 15 февраля этого года в соседнем доме № 16 в переулке Суворовском. Уголовное дело по факту обрушения потолка направлено прокуратурой в районный суд. Фигурантом по нему является 43-летний местный житель. Дело будут рассматривать 8 августа, — сообщили в