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13:02 (мск), источник: Комсомольская правда

На Уралмаше в многоквартирнике рухнул потолок

Прокуратура начала проверку из-за ЧП.

В субботу около 11 часов утра в двухэтажном бараке по адресу переулок Суворовский, 14, рухнул потолок.

Семьи с ребенком, которая проживает в поврежденной квартире, во время обрушения потолка дома не было, поэтому жертв удалось избежать.

— Обрушение произошло в детской комнате, когда там никого не было, — говорят жильцы дома.

ЧП произошло во время проведения капитального ремонта, поэтому прокуратура Орджоникидзевского района, прежде всего, проверит действия коммунальщиков, после чего примет меры прокурорского реагирования.

— Аналогичное обрушение потолка произошло 15 февраля этого года в соседнем доме № 16 в переулке Суворовском. Уголовное дело по факту обрушения потолка направлено прокуратурой в районный суд. Фигурантом по нему является 43-летний местный житель. Дело будут рассматривать 8 августа, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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