В Ялте с гор снимали отравившихся грибами туристов
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости Крым. За минувшие сутки крымские спасатели в горах оказали помощь семерым туристам, сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости Крым. За минувшие сутки крымские спасатели в горах оказали помощь семерым туристам, сообщает
Накануне вечером на пульт дежурного в Ялте поступило сообщение о том, что во время прогулки по маршруту «Байдарские ворота — Чертова лестница» отравились четыре туриста и не могут самостоятельно передвигаться. К месту ЧП немедленно направились сотрудники
Пострадавших нашли в районе туристической стоянки «Коптаж». Крымские спасатели эвакуировали туристов и передали медикам.
«Как выяснилось, молодые люди во время отдыха приготовили пищу с добавлением грибов неустановленного вида. В результате у четырех человек через некоторое время появились признаки острого отравления. Все они были доставлены в Ялтинскую городскую больницу № 1 для дальнейшей госпитализации», — отметили в чрезвычайном ведомстве.
Еще одно происшествие в