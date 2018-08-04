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12:58 (мск), источник: РИА Крым

В Ялте с гор снимали отравившихся грибами туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости Крым. За минувшие сутки крымские спасатели в горах оказали помощь семерым туристам, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Источник: РИА "Новости"

Накануне вечером на пульт дежурного в Ялте поступило сообщение о том, что во время прогулки по маршруту «Байдарские ворота — Чертова лестница» отравились четыре туриста и не могут самостоятельно передвигаться. К месту ЧП немедленно направились сотрудники поисково-спасательной группы МЧС, специалисты аварийно-спасательного отряда «Крым-СПАС», а также бригада скорой помощи.

Пострадавших нашли в районе туристической стоянки «Коптаж». Крымские спасатели эвакуировали туристов и передали медикам.

«Как выяснилось, молодые люди во время отдыха приготовили пищу с добавлением грибов неустановленного вида. В результате у четырех человек через некоторое время появились признаки острого отравления. Все они были доставлены в Ялтинскую городскую больницу № 1 для дальнейшей госпитализации», — отметили в чрезвычайном ведомстве.

Еще одно происшествие в горно-лесной местности произошло в районе Судака. В службу спасения поступило сообщение о том, что три туриста не могут самостоятельно спуститься с горы Парсук-Каяк. Спасатели оперативно прибыли на место, с помощью альпинистского снаряжения отдыхающих, а ими оказались жители Москвы 1995 и 1993 годов рождения, были эвакуированы. В медицинской помощи они не нуждались.

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