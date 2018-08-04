В Кавказском районе в ДТП погибли два человека
В Кавказском районе 4 августа произошла авария с погибшими.
В Кавказском районе 4 августа произошла авария с погибшими.
ДТП случилось на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин. По предварительным данным, 58-летний краснодарец за рулем Mercedes врезался в стоявший на обочине автомобиль Volvo под управлением 62-летнего жителя Ставропольского края, сообщили Юга.ру в
Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте. По факту аварии проводится проверка.