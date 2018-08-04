В Кавказском районе в ДТП погибли два человека

ДТП случилось на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин. По предварительным данным, 58-летний краснодарец за рулем Mercedes врезался в стоявший на обочине автомобиль Volvo под управлением 62-летнего жителя Ставропольского края, сообщили Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.