Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кем оказался убитый дочерьми Хачатурян - СМИ
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Колоритные Наташа Королева и Лолита снялись в новом клипе Билана
Вокруг российских футболистов вспыхнул скандал Присвоение звания заслуженного мастера спорта игрокам футбольной сборной вызвало недоумение у других спортсменов
«Киев даже рядом не стоял»: украинка о жизни в Ярославле
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Принц Гарри о вечной сопернице Леди Ди: Она – потрясающая женщина
Становится хуже: Солист "Руки вверх" о болезни
«Случилась трагедия»: Дети Киркорова в пылающей Греции - СМИ
Кем оказался убитый дочерьми Хачатурян - СМИ
Зрители «Пятницы» опознали порнозвезду в домохозяйке из шоу
Биатлонист Тихонов: От кого из РФ бегут в Украину
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
У москвички украли дверь за миллион рублей
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
12:48 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

12 человек утонули в Минске с начала года

Только в июле вода унесла жизни 5 минчан. Всего же, по данным на 1 августа, в столице с начала года утонуло 12 человек, один из них — несовершеннолетний. Спасено 16 минчан. Такие данные корреспонденту sb.by озвучили в Минской городской организации ОСВОД.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Главная причина трагедий на воде — несоблюдение правил безопасного поведения. В частности, нельзя заплывать за буи, употреблять алкогольные напитки во время отдыха у водоема, допускать баловство во время купания, оставлять детей у воды без присмотра, перечисляет самые распространенные ошибки отдыхающих председатель Минской городской организации ОСВОД Федор Клюкач. Еще один крайне важный момент — купаться можно далеко не везде:

Читайте также
ЧП в Полоцке: спасены тонувшие школьница и студентка

— Совместным решением Мингорисполкома и Миноблисполкома в 2006 году определены зоны отдыха, где купание граждан разрешено. Там находятся спасательные станции, укомплектованные штатом водолазов, мотористов и медицинских работников. В остальных местах купание категорически запрещено.

На летний период Мингорисполком дополнительно выделил Минской организации ОСВОД 84 штатных единицы матросов-спасателей для работы на сезонных спасательных постах. Однако важную роль играет и профилактическая работа по аспектам безопасного поведения на воде, проводимая в трудовых коллективах столицы, учреждениях образования, а также в зонах отдыха, продолжает Федор Иванович:

— Мы активно призываем минчан вступать в ряды ОСВОД. К сожалению, далеко не все руководители организаций и предприятий города понимают необходимость создания первичных организаций.

С одной стороны, прогресс есть: если на 1 января 2010 года у нас было только 428 таких организаций и их работой было охвачено 24,6 тысячи человек, то сегодня — более 2 тысяч, а охват вырос более чем в шесть раз — до 150 тысяч человек. Тем не менее, и этого для Минска с его двухмиллионным населением недостаточно. Если сравнивать с другими регионами, в столице сегодня самый низкий процент охвата населения осводовской работой. Это касается и трудовых коллективов: в каждом районе города задействовано в 11−13 раз меньше предприятий, чем их зарегистрировано официально. Некоторые задумываются о создании первички лишь после того, как случится беда. Недавно трагедия произошла на Цнянском водохранилище — погиб мужчина, он пренебрег правилами безопасного поведения на воде. Федор Клюкач рассказывает, что учреждение, в котором он работал, давно просили принять участие в работе ОСВОД:

— Только после гибели сотрудника здесь перешли к активным действиям. Подобное уже было с другой организацией несколько лет назад. Но почему нельзя сработать на упреждение? Возможно, тогда этих трагедий удалось бы избежать. Если брать в целом, рост количества первичек и охвата населения осводовской работой дает весьма ощутимый результат: если с 1995 по 2000 год в столице ежегодно гибло в среднем 120 человек, то с 2011 года — порядка 40 человек. Но научно-технический и кадровый потенциал Минска говорит о том, что можно наладить работу, при которой в год будет происходить не более 1−2 несчастных случаев.

Все новости региона
 Галкин показал фото с Пугачевой, на котором ему три года
Стала известна новая дата конца света
На Украине рассказали про «сценарий Путина»
Стало известно о тайном предложении России США по Сирии
Путин подписал новые законы об экономике и социальной политике
Кальяны признали смертельно опасными
В Сочи нашли тело одного из двух детей, которых унесло течением
В Красноярском крае 18 человек погибли при крушении вертолета
Как живет самое маленькое непризнанное государство в Африке
Спорт
Тяжелая работа: зачем Липницкая уехала в Сибирь В небольшом городе Ангарск, который находится в Иркутской области, завершившая карьеру спортсменка передает свои опыт и знания начинающим фигуристам
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Великой китайской стене нашли новое применение
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Криминальная Европа: 5 мест, где вас могут обокрасть
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь