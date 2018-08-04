12 человек утонули в Минске с начала года

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Главная причина трагедий на воде — несоблюдение правил безопасного поведения. В частности, нельзя заплывать за буи, употреблять алкогольные напитки во время отдыха у водоема, допускать баловство во время купания, оставлять детей у воды без присмотра, перечисляет самые распространенные ошибки отдыхающих председатель Минской городской организации ОСВОД Федор Клюкач. Еще один крайне важный момент — купаться можно далеко не везде:

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— Совместным решением Мингорисполкома и Миноблисполкома в 2006 году определены зоны отдыха, где купание граждан разрешено. Там находятся спасательные станции, укомплектованные штатом водолазов, мотористов и медицинских работников. В остальных местах купание категорически запрещено.

На летний период Мингорисполком дополнительно выделил Минской организации ОСВОД 84 штатных единицы матросов-спасателей для работы на сезонных спасательных постах. Однако важную роль играет и профилактическая работа по аспектам безопасного поведения на воде, проводимая в трудовых коллективах столицы, учреждениях образования, а также в зонах отдыха, продолжает Федор Иванович:

— Мы активно призываем минчан вступать в ряды ОСВОД. К сожалению, далеко не все руководители организаций и предприятий города понимают необходимость создания первичных организаций.

С одной стороны, прогресс есть: если на 1 января 2010 года у нас было только 428 таких организаций и их работой было охвачено 24,6 тысячи человек, то сегодня — более 2 тысяч, а охват вырос более чем в шесть раз — до 150 тысяч человек. Тем не менее, и этого для Минска с его двухмиллионным населением недостаточно. Если сравнивать с другими регионами, в столице сегодня самый низкий процент охвата населения осводовской работой. Это касается и трудовых коллективов: в каждом районе города задействовано в 11−13 раз меньше предприятий, чем их зарегистрировано официально. Некоторые задумываются о создании первички лишь после того, как случится беда. Недавно трагедия произошла на Цнянском водохранилище — погиб мужчина, он пренебрег правилами безопасного поведения на воде. Федор Клюкач рассказывает, что учреждение, в котором он работал, давно просили принять участие в работе ОСВОД: