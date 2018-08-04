В Воронежской области полиция возбудила уголовное дело после ДТП с 3 погибшими
В аварии пострадали малолетние дети.
В аварии пострадали малолетние дети.
Сотрудники отдела МВД по Павловскому району возбудили уголовное дело по факту ДТП на 647 км автодороги М-4 «ДОН», сообщила
Авария произошла в 4.30 пятницы, 3 августа. По данным полиции, 28-летний житель Калужской области, управляя Opel Astra, выехал на полосу встречного движения. Легковушка столкнулась с двигающейся навстречу Toyota Corolla, которой управлял 18-летний житель Владимирской области.
На месте происшествия скончались два пассажира Toyota Corolla, 25-летняя женщина и 24-летний мужчина, и 71-летняя женщина, пассажирка Opel Astra. Еще семь человек пострадали. Среди них — дети 3-летнего и 9-месячного возраста. Пострадавших госпитализировали.
Уголовное дело возбудили по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Максимальные санкции статьи — лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.