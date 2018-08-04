Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пенсионерка отравила коллекторов: три мужчины погибли в муках
Скандальный пост по дороге на юг: итоги проверки
Двухлетний сын Жасмин познакомил маму с «невестой»
Как выбрать идеальный арбуз: об этом секрете знают немногие
Колоритные Наташа Королева и Лолита снялись в новом клипе Билана
Как выглядит самое большое соленое озеро в ЕвропеКстати оно находится в России
«Киев даже рядом не стоял»: украинка о жизни в Ярославле
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Возможная девушка Петросяна точная копией Степаненко - мнение СМИ
Становится хуже: Солист "Руки вверх" о болезни
«Случилась трагедия»: Дети Киркорова в пылающей Греции - СМИ
Кем оказался убитый дочерьми Хачатурян - СМИ
Зрители «Пятницы» опознали порнозвезду в домохозяйке из шоу
Биатлонист Тихонов: От кого из РФ бегут в Украину
Как работает капсульный отель в аэропорту «Внуково» (фото)
5 городов Европы, где вас могут обокрасть
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
13:33 (мск), источник: Sputnik.md

Молдаване погибли в ДТП в России: куда обращаться родственникам

Власти Молдовы представили дополнительную информацию, касающуюся страшной аварии в Калужской области, где погибли шестеро граждан Молдовы и еще восемь пострадали.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции открыло антикризисный штаб в связи с ДТП в Калужской области, в котором погибли шестеро граждан республики и еще восемь пострадали.

Читайте также
Автобус с туристами из Молдовы перевернулся в Белоруссии

«Министерство иностранных дел открыло антикризисный штаб для мониторинга ситуации в связи ДТП, а также для принятия в случае необходимости должных решений. В рамках штаба работают ответственные лица министерства, которые могут помочь раненным гражданам, а также родственникам погибших», — сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД РМ (ГИЧС).

Родные и близкие пострадавших и погибших в страшной аварии в Калужской области могут получить больше информации по телефону ГИЧС — (022) 78−50−32, а также по телефону горячей линии посольства Молдовы в России: +7 929 964 9079.

Шестеро граждан Молдовы погибли, а еще восемь пострадали в результате аварии, произошедшей в субботу утром в Калужской области. По информации УМВД по Калужской области в 07.20 поступило сообщение о ДТП в Мещовском районе Калужской области (230 километр автодороги М-3 «Украина»). Столкновение произошло между микроавтобусом «Мерседес» с гражданами Молдовы и автомобилем «Форд». Всего в ДТП погибло восемь человек.

Представители молдавской дипмиссии сотрудничают с властями, чтобы выяснить обстоятельства аварии, идентифицировать жертв и оказать необходимую помощь семьям погибших и раненых.

Как уточняет российская пресса, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Все новости региона
 МИДЕИ: шестеро граждан Молдовы погибли в ДТП в Калужской области
DoReDoS на 'Жаре' заставили танцевать Баскова и Чурикову - видео
На Украине рассказали про «сценарий Путина»
Стало известно о тайном предложении России США по Сирии
Стала известна версия крушения Ми-8 в Красноярском крае
Кальяны признали смертельно опасными
В Сочи нашли тело одного из двух детей, которых унесло течением
Как живет самое маленькое непризнанное государство в Африке
Путин подписал новые законы об экономике и социальной политике
Спорт
Тяжелая работа: зачем Липницкая уехала в Сибирь В небольшом городе Ангарск, который находится в Иркутской области, завершившая карьеру спортсменка передает свои опыт и знания начинающим фигуристам
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
У москвички украли дверь за миллион рублей
Где отдыхают политики этим летом
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Как выглядит гостиница «Националь» изнутри (фото)
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь