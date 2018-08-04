Два грузовика столкнулись в Новосибирской области
Погиб один из водителей.
Погиб один из водителей.
Сегодня днем в два часа на трассе Р-254 «Иртыш» в Чановском районе Новосибирской области столкнулись два грузовика, сообщили в
— На месте от полученных травм скончался один из водителей, — добавили в
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины трагедии на дороге.
К сожалению, это не первое смертельное ДТП в нашем регионе за прошедшие сутки.
Ночью в Каргате в Новосибирской области водитель «УАЗ Патриот» сбил двух мужчин, которые двигались по дороге в попутном с ним направлении. Ранее на Омском тракте под Новосибирском в лобовом столкновении двух иномарок пострадали четыре человека, в том числе четырехлетняя девочка. Авария вызвала серьезную пробку на трассе. По предварительной информации, один из водителей не рассчитал время при обгоне.