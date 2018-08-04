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13:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Два грузовика столкнулись в Новосибирской области

Погиб один из водителей.

Сегодня днем в два часа на трассе Р-254 «Иртыш» в Чановском районе Новосибирской области столкнулись два грузовика, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— На месте от полученных травм скончался один из водителей, — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины трагедии на дороге.

К сожалению, это не первое смертельное ДТП в нашем регионе за прошедшие сутки.

Ночью в Каргате в Новосибирской области водитель «УАЗ Патриот» сбил двух мужчин, которые двигались по дороге в попутном с ним направлении. Ранее на Омском тракте под Новосибирском в лобовом столкновении двух иномарок пострадали четыре человека, в том числе четырехлетняя девочка. Авария вызвала серьезную пробку на трассе. По предварительной информации, один из водителей не рассчитал время при обгоне.

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