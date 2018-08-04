Два грузовика столкнулись в Новосибирской области

Сегодня днем в два часа на трассе Р-254 «Иртыш» в Чановском районе Новосибирской области столкнулись два грузовика, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— На месте от полученных травм скончался один из водителей, — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины трагедии на дороге.

К сожалению, это не первое смертельное ДТП в нашем регионе за прошедшие сутки.