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13:29 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде на ул. Дзержинского подрались водители маршрутки и автобуса

Потасовка между автомобилистами произошла 4 августа в 7:20.

В Калининграде на ул. Дзержинского подрались водители маршрутки и автобуса. Об этом рассказал читатель «Клопс».

Потасовка произошла 4 августа около 7:20. Дорогу не поделили маршрутка № 64 и автобус № 44. По словам очевидцев, водители обгоняли друг друга, чтобы забрать как можно больше пассажиров.

«Привело к конфликту то, что у них, по сути, один маршрут, борьба за клиента. И вот такие драки часто случаются», — отметил очевидец потасовки.

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