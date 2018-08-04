В Калининграде на ул. Дзержинского подрались водители маршрутки и автобуса
Потасовка между автомобилистами произошла 4 августа в 7:20.
Потасовка между автомобилистами произошла 4 августа в 7:20.
В Калининграде на ул. Дзержинского подрались водители маршрутки и автобуса. Об этом рассказал читатель «Клопс».
Потасовка произошла 4 августа около 7:20. Дорогу не поделили маршрутка № 64 и автобус № 44. По словам очевидцев, водители обгоняли друг друга, чтобы забрать как можно больше пассажиров.
«Привело к конфликту то, что у них, по сути, один маршрут, борьба за клиента. И вот такие драки часто случаются», — отметил очевидец потасовки.