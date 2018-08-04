Число погибших в ДТП с участием граждан Молдовы в Калужской области увеличилось до 8

Как сообщается на сайте МВД России, автомобиль марки Форд Фокус столкнулся с Фольксваген Поло. Затем, Форд Фокус вылетел на встречную полосу и врезался в микроавтобус. Удар был настолько сильный, что микроавтобус опрокинулся. Водитель автомобиля, ехавшего в одном направлении со спринтером не успел затормозить и врезался в опрокинутый микроавтобус.