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14:01 (мск), источник: Publika.md

Число погибших в ДТП с участием граждан Молдовы в Калужской области увеличилось до 8

Два человека, пострадавших в ДТП в Калужской области, погибли. Таким образом, число жертв аварии достигло восьми.

Источник: Publika.md

Шестеро из погибших являются гражданами Молдовы.

Как сообщается на сайте МВД России, автомобиль марки Форд Фокус столкнулся с Фольксваген Поло. Затем, Форд Фокус вылетел на встречную полосу и врезался в микроавтобус. Удар был настолько сильный, что микроавтобус опрокинулся. Водитель автомобиля, ехавшего в одном направлении со спринтером не успел затормозить и врезался в опрокинутый микроавтобус.

Для ликвидации последствий аварии было задействовано 18 спасателей.

По данному факту проводится полицейская проверка, обстоятельства происшествия уточняются.

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