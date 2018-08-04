Число погибших в ДТП с участием граждан Молдовы в Калужской области увеличилось до 8
Два человека, пострадавших в ДТП в Калужской области, погибли. Таким образом, число жертв аварии достигло восьми.
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Два человека, пострадавших в ДТП в Калужской области, погибли. Таким образом, число жертв аварии достигло восьми.
Шестеро из погибших являются гражданами Молдовы.
Как сообщается на сайте МВД России, автомобиль марки Форд Фокус столкнулся с Фольксваген Поло. Затем, Форд Фокус вылетел на встречную полосу и врезался в микроавтобус. Удар был настолько сильный, что микроавтобус опрокинулся. Водитель автомобиля, ехавшего в одном направлении со спринтером не успел затормозить и врезался в опрокинутый микроавтобус.
Для ликвидации последствий аварии было задействовано 18 спасателей.
По данному факту проводится полицейская проверка, обстоятельства происшествия уточняются.