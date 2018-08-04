В больнице Сочи умерла бабушка, пытавшаяся вытащить своего внука из ливневки

Вчера, 3 августа во второй половине дня в поселке Лазаревское семилетний мальчик упал в ливневую канаву, и его унесло в море. Находившаяся рядом с ним бабушка попыталась спасти внука, но ее попытки оказались тщетными.

Страшный момент падения в сточный люк 7-летнего ребенка случайно засняли очевидцы трагедии. На кадрах видно, как секунду назад малец весело меряет шагами сочинские лужи, а потом исчезает в водной пучине.

— У меня ребенок упал, — голосит женщина на видео. К ней на помощь бросаются прохожие, но сделать, похоже, уже ничего невозможно…

На место оперативно прибыли спасатели. Спустя некоторое время мальчик без признаков жизни был обнаружен в море.

Позже выяснилось, что мальчик приехал в Сочи из Татарстана.

— Мэрия уже связалась с отцом мальчика. Он завтра прибудет в Сочи из Татарстана, где проживает семья. Бабушка сейчас находится в больнице, ей оказывается вся необходимая помощь. Все расходы, связанные с прибытием и проживанием родственников, а также же с транспортировкой, администрация города берет на себя, — сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в администрации Сочи.

Место трагедии сразу огородили… стулом.

Сегодня стало известно, что в больнице скончалась бабушка погибшего мальчика. Она практически сутки провела в реанимации, но спасти ее не удалось. Сердце пожилой женщины не выдержало трагедии.