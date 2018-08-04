Два человека пострадали при столкновении трех автомобилей на МКАД
Авария произошла на 96-м километре автодороги.
Авария произошла на 96-м километре автодороги.
МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Два человека, включая ребенка, получили травмы в результате ДТП, произошедшего на МКАД. Об этом в субботу ТАСС сообщили в
«На 96-м км внутренней стороны МКАД произошло столкновение трех машин. В результате пострадали двое человек, включая несовершеннолетнего ребенка», — сказали в ведомстве, отметив, что травмы у пострадавших незначительные.
Причины и обстоятельства аварии выясняются.