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14:15 (мск), источник: ТАСС

Два человека пострадали при столкновении трех автомобилей на МКАД

Авария произошла на 96-м километре автодороги.

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Два человека, включая ребенка, получили травмы в результате ДТП, произошедшего на МКАД. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«На 96-м км внутренней стороны МКАД произошло столкновение трех машин. В результате пострадали двое человек, включая несовершеннолетнего ребенка», — сказали в ведомстве, отметив, что травмы у пострадавших незначительные.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.

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