Два самолета столкнулись перед началом авиашоу в Румынии
В румынском уезде Сучава произошло столкновение двух легкомоторных самолетов. В результате происшествия погиб один из пилотов, пишет РЕН ТВ.
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В румынском уезде Сучава произошло столкновение двух легкомоторных самолетов. В результате происшествия погиб один из пилотов, пишет РЕН ТВ.
Летчики тренировались перед авиашоу, которое должно было пройти в международном аэропорту «Штефан Великий».
После столкновения самолеты упали за пределами взлетной полосы. Один из пилотов получил смертельные травмы, второго доставили в больницу с тяжелыми ранениями.
Сотрудники прокуратуры расследуют обстоятельства происшествия, проведение авиашоу было отменено.