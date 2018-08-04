Два самолета столкнулись перед началом авиашоу в Румынии

Летчики тренировались перед авиашоу, которое должно было пройти в международном аэропорту «Штефан Великий».

После столкновения самолеты упали за пределами взлетной полосы. Один из пилотов получил смертельные травмы, второго доставили в больницу с тяжелыми ранениями.