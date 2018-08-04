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14:53 (мск), источник: Publika.md

Два самолета столкнулись перед началом авиашоу в Румынии

В румынском уезде Сучава произошло столкновение двух легкомоторных самолетов. В результате происшествия погиб один из пилотов, пишет РЕН ТВ.

Источник: Publika.md

Летчики тренировались перед авиашоу, которое должно было пройти в международном аэропорту «Штефан Великий».

После столкновения самолеты упали за пределами взлетной полосы. Один из пилотов получил смертельные травмы, второго доставили в больницу с тяжелыми ранениями.

Сотрудники прокуратуры расследуют обстоятельства происшествия, проведение авиашоу было отменено.

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