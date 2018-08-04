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14:55 (мск), источник: Sputnik.by

Беременная женщина погибла в ДТП под Дрогичином

Еще четверо участников ДТП находятся в больнице, водитель одной из столкнувшихся машин — в реанимации.

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Молодая беременная женщина погибла в результате ДТП, которое произошло поздно вечером в пятницу в Дрогичинском районе. Женщина находилась на пассажирском сиденье автомобиля «Фольксваген Гольф».

За рулем был 23-летний житель Кобрина, в салоне, помимо погибшей, находились еще две девушки-пассажирки.

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Двигаясь по автодороге М10 в направлении Кобрина, водитель «Фольксвагена» пошел на обгон: выехал на полосу встречного движения и лоб-в-лоб столкнулся с автомобилем «Опель», за рулем которого сидел 35-летний мужчина.

«В результате ДТП пассажирка автомобиля “Фольксваген Гольф”, 1991 года рождения, с видимыми признаками беременности, от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия», — рассказал официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Остальные участники аварии госпитализированы. Жизни водителя «Фольксвагена» и остальных двух пассажирок ничего не угрожает. Водитель «Опеля» — в реанимации.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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