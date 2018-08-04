Беременная женщина погибла в ДТП под Дрогичином
Еще четверо участников ДТП находятся в больнице, водитель одной из столкнувшихся машин — в реанимации.
Еще четверо участников ДТП находятся в больнице, водитель одной из столкнувшихся машин — в реанимации.
МИНСК, 4 авг — Sputnik. Молодая беременная женщина погибла в результате ДТП, которое произошло поздно вечером в пятницу в Дрогичинском районе. Женщина находилась на пассажирском сиденье автомобиля «Фольксваген Гольф».
За рулем был 23-летний житель Кобрина, в салоне, помимо погибшей, находились еще две
Двигаясь по автодороге М10 в направлении Кобрина, водитель «Фольксвагена» пошел на обгон: выехал на полосу встречного движения и
«В результате ДТП пассажирка автомобиля “Фольксваген Гольф”, 1991 года рождения, с видимыми признаками беременности, от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия», — рассказал официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Остальные участники аварии госпитализированы. Жизни водителя «Фольксвагена» и остальных двух пассажирок ничего не угрожает. Водитель «Опеля» — в реанимации.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.