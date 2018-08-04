Заплутавший грибник почти неделю искал дорогу домой под Витебском

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Хэппи-эндом завершилась драматическая история с пенсионером-грибником, которого около недели отчаянно искали родные и всевозможные службы в лесу под Витебском.

Читайте также С началом ягодного сезона в Витебской области стали пропадать пенсионеры

Мужчина ушел в лес за грибами и пропал. Сначала родственники пытались найти его самостоятельно, однако затем все-таки обратились за помощью к спасателям и милиции. Пенсионера искали шесть дней, к поискам привлекали военных. Прочесывали лес и искали с воздуха, используя авиацию.

Обессиленного мужчину нашли на болоте в критическом состоянии, передает телеканал ОНТ. Около полутора километров его несли на руках, затем передали медикам. Те осмотрели пенсионера и приняли решение о его госпитализации.