Заплутавший грибник почти неделю искал дорогу домой под Витебском
Потерявшегося в лесу пенсионера искали родные, милиция, спасатели, армия и даже авиация.
Потерявшегося в лесу пенсионера искали родные, милиция, спасатели, армия и даже авиация.
МИНСК, 4 авг — Sputnik.
Мужчина ушел в лес за грибами и пропал. Сначала родственники пытались найти его самостоятельно, однако затем
Обессиленного мужчину нашли на болоте в критическом состоянии, передает телеканал ОНТ. Около полутора километров его несли на руках, затем передали медикам. Те осмотрели пенсионера и приняли решение о его госпитализации.
Спасатели напоминают о минимальных правилах безопасности в лесу: чтобы не заблудиться, стоит иметь при себе заряженный телефон, ярко одеваться, чтобы было легче потом найти «потеряшку», и по возможности не ходить в лес по одному.