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15:23 (мск), источник: Sputnik.by

Заплутавший грибник почти неделю искал дорогу домой под Витебском

Потерявшегося в лесу пенсионера искали родные, милиция, спасатели, армия и даже авиация.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Хэппи-эндом завершилась драматическая история с пенсионером-грибником, которого около недели отчаянно искали родные и всевозможные службы в лесу под Витебском.

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Мужчина ушел в лес за грибами и пропал. Сначала родственники пытались найти его самостоятельно, однако затем все-таки обратились за помощью к спасателям и милиции. Пенсионера искали шесть дней, к поискам привлекали военных. Прочесывали лес и искали с воздуха, используя авиацию.

Обессиленного мужчину нашли на болоте в критическом состоянии, передает телеканал ОНТ. Около полутора километров его несли на руках, затем передали медикам. Те осмотрели пенсионера и приняли решение о его госпитализации.

Спасатели напоминают о минимальных правилах безопасности в лесу: чтобы не заблудиться, стоит иметь при себе заряженный телефон, ярко одеваться, чтобы было легче потом найти «потеряшку», и по возможности не ходить в лес по одному.

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