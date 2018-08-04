Автомобиль влетел на территорию детской площадки: есть пострадавшие

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. Автомобиль на высокой скорости в субботу днем влетел на территорию детской площадки в селе Тодирешты Унгенского района, сбив лестницу и дерево. Кадры с места ЧП опубликовал Национальный инспекторат по патрулированию.

«Двадцатишестилетний водитель из Пырлицы на высокой скорости ехал по селу Тодришеты, вылетев с проезжей части на территорию детской площадки в парке. К счастью, в момент происшествия там не было ни детей, ни взрослых», — пояснили в полиции.