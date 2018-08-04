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15:22 (мск), источник: Sputnik.md

Автомобиль влетел на территорию детской площадки: есть пострадавшие

В правоохранительных органах рассказали подробности инцидента, произошедшего в Унгенском районе.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. Автомобиль на высокой скорости в субботу днем влетел на территорию детской площадки в селе Тодирешты Унгенского района, сбив лестницу и дерево. Кадры с места ЧП опубликовал Национальный инспекторат по патрулированию.

«Двадцатишестилетний водитель из Пырлицы на высокой скорости ехал по селу Тодришеты, вылетев с проезжей части на территорию детской площадки в парке. К счастью, в момент происшествия там не было ни детей, ни взрослых», — пояснили в полиции.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Однако пострадавший в результате этой аварии есть — 50-летний пассажир машины, односельчанин водителя, сломал правую ногу.

На месте происшествия работают полицейские. Водителю предстоит сдать анализы.

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