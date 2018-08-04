Житель Ростова-на-Дону похитил 27 млн рублей с банковских карт граждан, в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, 46-летний бывший IT-специалист незаконно приобрел базу данных сим-карт абонентов с электронными ключами к ним. Мужчина изготовил дубликаты сим-карт мобильных номеров, подключенных к банковским картам. После этого он списывал деньги со счетов, обналичивая их с помощью электронного кошелька.

При этом большинство граждан кражу денег не заметили, так как злоумышленник старался списывать не более 500 рублей за раз. Кроме того, оповещения о списании средств от банка не приходили. Всего фигурант похитил порядка 27 млн рублей.

«В ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты компьютер, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны и сим-карты, имеющие значение для расследования уголовного дела», — добавила Ирина Волк.