Житель Ростова-на-Дону похитил 27 млн рублей с банковских карт граждан
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.
Житель
По данным полиции, 46-летний бывший
При этом большинство граждан кражу денег не заметили, так как злоумышленник старался списывать не более 500 рублей за раз. Кроме того, оповещения о списании средств от банка не приходили. Всего фигурант похитил порядка 27 млн рублей.
«В ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты компьютер, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны и
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Сейчас мужчина находится под стражей.