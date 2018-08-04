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20:40 (мск), источник: Tengrinews

Видео задержания полицейского в Астане появилось в Сети

Видео задержания полицейского в Астане появилось в Сети, передает Tengrinews.kz. В пресс-службе ДВД Астаны объяснили причину задержания.

Источник: Tengrinews

В группе «Астана — Что? Где? Когда?» было опубликовано видео момента задержания. Автор видео рассказала детали увиденного.

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«На улице Абая движение остановилось. Думала ДТП, оказывается драка. Два чувака в гражданке пытались запихнуть в машину парня в форме полицейского. Парень кричал: помогите! В итоге эта тройка отошла на тротуар, все прохожие пытались заступиться за парня в форме и разобраться. Этот парень совсем юный, запуганный, меня попросил вызвать 102», — написала Tolga Toleubay.

По ее словам, молодой человек объяснял прохожим, что его пытаются подставить.

«Мы, все прохожие, попросили предъявить удостоверение у тех двоих. Удостоверение служебное имеется. Они сами вызвали 102, представились и посадили того парня в патрульку. Дальнейшая его судьба неизвестна. Очень надеюсь, что парень в чем-то виноват. Странно как-то все. Не каждый день видишь на улице, как люди в гражданке пытаются повязать человека в форме. Обычно все наоборот», — отметила девушка.

Как пояснили в пресс-службе ДВД Астаны, был задержан полицейский одного из охранных подразделений ОВД.

«На видео запечатлен момент задержания сотрудниками полиции УВД района “Алматы” города Астаны по подозрению в совершении правонарушения. Сейчас проводится проверка», — прокомментировали в пресс-службе ДВД города.

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