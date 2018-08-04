Видео задержания полицейского в Астане появилось в Сети
Видео задержания полицейского в Астане появилось в Сети, передает Tengrinews.kz. В
Видео задержания полицейского в Астане появилось в Сети, передает Tengrinews.kz. В
В группе «Астана — Что? Где? Когда?» было опубликовано видео момента задержания. Автор видео рассказала детали увиденного.
«На улице Абая движение остановилось. Думала ДТП, оказывается драка. Два чувака в гражданке пытались запихнуть в машину парня в форме полицейского. Парень кричал: помогите! В итоге эта тройка отошла на тротуар, все прохожие пытались заступиться за парня в форме и разобраться. Этот парень совсем юный, запуганный, меня попросил вызвать 102», — написала Tolga Toleubay.
По ее словам, молодой человек объяснял прохожим, что его пытаются подставить.
«Мы, все прохожие, попросили предъявить удостоверение у тех двоих. Удостоверение служебное имеется. Они сами вызвали 102, представились и посадили того парня в патрульку. Дальнейшая его судьба неизвестна. Очень надеюсь, что парень в
Как пояснили в
«На видео запечатлен момент задержания сотрудниками полиции УВД района “Алматы” города Астаны по подозрению в совершении правонарушения. Сейчас проводится проверка», — прокомментировали в