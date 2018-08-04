Расходы на репатриацию погибших в Калуге молдаван покроет правительство

В нее входят представители МВД, МИДЕИ, ГИП, Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям. Премьер-министр потребовал, чтобы группа специалистов ГИЧС отправилась в Российскую Федерацию для оказания поддержки раненым, а также для помощи в репатриации погибших.

В то же время Филип потребовал, чтобы Посольство Республики Молдова в РФ проследило за тем, чтобы травмированные получали необходимый медицинский уход, и, если их состояние серьезное, ГИЧС должен обеспечить их транспортировку домой экипажем SMURD. Сотрудники посольства выехали на место происшествия и посетили в больнице раненых, имена которых уже известны.