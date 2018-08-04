Расходы на репатриацию погибших в Калуге молдаван покроет правительство
Сегодня утром
Сегодня утром
В нее входят представители МВД, МИДЕИ, ГИП, Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.
В то же время Филип потребовал, чтобы Посольство Республики Молдова в РФ проследило за тем, чтобы травмированные получали необходимый медицинский уход, и, если их состояние серьезное, ГИЧС должен обеспечить их транспортировку домой экипажем SMURD. Сотрудники посольства выехали на место происшествия и посетили в больнице раненых, имена которых уже известны.