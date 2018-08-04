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16:35 (мск), источник: Noi.md

Расходы на репатриацию погибших в Калуге молдаван покроет правительство

Сегодня утром премьер-министр Павел Филип создал кризисную ячейку, которая будет оказывать всю необходимую поддержку тем, кто пострадал в ДТП вблизи Калужской области (Российская Федерация), и их родственникам.

Источник: Noi.md

В нее входят представители МВД, МИДЕИ, ГИП, Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям. Премьер-министр потребовал, чтобы группа специалистов ГИЧС отправилась в Российскую Федерацию для оказания поддержки раненым, а также для помощи в репатриации погибших.

В то же время Филип потребовал, чтобы Посольство Республики Молдова в РФ проследило за тем, чтобы травмированные получали необходимый медицинский уход, и, если их состояние серьезное, ГИЧС должен обеспечить их транспортировку домой экипажем SMURD. Сотрудники посольства выехали на место происшествия и посетили в больнице раненых, имена которых уже известны.

Премьер-министр передает соболезнования родным и близким погибших в трагической аварии. Глава кабмина объявил, что расходы на репатриацию тел погибших молдавских граждан будут покрыты правительством Республики Молдова.

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