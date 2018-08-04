Пожар около храма в Самаре: огонь охватил ветхие постройки

4 августа около 15:30 в Самаре начался крупный пожар. В Академическом переулке около Троице-Сергиева храма загорелись сараи. Огонь охватил 50 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

— Сотрудники МЧС прибыли на место пожара. В 15:34 они ликвидировали возгорание, — прокомментировали в ведомстве.

Как сообщают очевидцы, в месте возгорания поднялся столб дыма.

— Было похоже, будто церковь горит рядом с «Космопортом». Потом оказалось, что это сараи около храма, — рассказывают очевидцы. — Церковь от огня не пострадала.