Пожар около храма в Самаре: огонь охватил ветхие постройки
По информации МЧС, в пожаре никто не пострадал.
По информации МЧС, в пожаре никто не пострадал.
4 августа около 15:30 в Самаре начался крупный пожар. В Академическом переулке около
— Сотрудники МЧС прибыли на место пожара. В 15:34 они ликвидировали возгорание, — прокомментировали в ведомстве.
Как сообщают очевидцы, в месте возгорания поднялся столб дыма.
— Было похоже, будто церковь горит рядом с «Космопортом». Потом оказалось, что это сараи около храма, — рассказывают очевидцы. — Церковь от огня не пострадала.
По сведениям ГУ МЧС России по Самарской области, в пожаре никто не пострадал.