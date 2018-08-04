Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Конец рекордным урожаям: как вырастут цены в России - СМИ
Сдача экзамена на права: шесть главных изменений
Дочь Кети Топурия очаровала соцсети
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Алсу показала, как выглядит ее мама (фото)
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
В России предложили наказать Индию за Су-57
Медведева сравнила Россию и Канаду: в чём разница
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
Вилкова и дочь Виторгана снимаются вместе: первые фото
Принц Гарри посоветовал отцу снова жениться - СМИ
Становится хуже: Солист "Руки вверх" о болезни
Выплыло прошлое убитого дочерьми Хачатуряна: держал в страхе двор
Коллекторы умерли в муках после визита к бабуле
Зрители «Пятницы» опознали порнозвезду в домохозяйке из шоу
Биатлонист Тихонов: От кого из РФ бегут в Украину
Как работает капсульный отель в аэропорту «Внуково» (фото)
5 городов Европы, где вас могут обокрасть
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
16:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Пожар около храма в Самаре: огонь охватил ветхие постройки

По информации МЧС, в пожаре никто не пострадал.

4 августа около 15:30 в Самаре начался крупный пожар. В Академическом переулке около Троице-Сергиева храма загорелись сараи. Огонь охватил 50 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

— Сотрудники МЧС прибыли на место пожара. В 15:34 они ликвидировали возгорание, — прокомментировали в ведомстве.

Как сообщают очевидцы, в месте возгорания поднялся столб дыма.

— Было похоже, будто церковь горит рядом с «Космопортом». Потом оказалось, что это сараи около храма, — рассказывают очевидцы. — Церковь от огня не пострадала.

По сведениям ГУ МЧС России по Самарской области, в пожаре никто не пострадал.

Все новости региона
 Паны и шляхта – на гиперлупах и геликоптерах, селюки – на волах
Чьи вы хлопцы будете?
На Украине рассказали про «сценарий Путина»
Петросян подал встречный иск к супруге
Стало известно о тайном предложении России США по Сирии
«Уралвагонзавод» отреагировал на критику «Арматы»
Стала известна версия крушения Ми-8 в Красноярском крае
Кальяны признали смертельно опасными
В Сочи нашли тело одного из двух детей, которых унесло течением
Спорт
Тяжелая работа: зачем Липницкая уехала в Сибирь В небольшом городе Ангарск, который находится в Иркутской области, завершившая карьеру спортсменка передает свои опыт и знания начинающим фигуристам
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
У москвички украли дверь за миллион рублей
Где отдыхают политики этим летом
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Как выглядит гостиница «Националь» изнутри (фото)
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь