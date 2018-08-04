Соцсети: в Перми ливнем размыло склон, из-за чего обвалился тротуар

Пермяки обсуждают фото, опубликованное в социальных сетях. Автор снимка поясняет: «Обвал тротуара и разрыв склона произошёл под дамбой Восточного обхода на улице Старцева».

В комментариях жители возмущаются качеством дорожного строительства.

Скорее всего, к таким последствиям привёл мощный ливень, который прошёл во время урагана в Перми 3 августа.

<div id="vk_post_-3551694_2193124"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?158"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-3551694_2193124", -3551694, 2193124, 'SlULRApLqkQIceMmg-MDO5BqNw'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, сильным ветром в городе повалило 54 дерева, сорвало четыре крыши. Из-за упавшей рекламной конструкции пострадала женщина.