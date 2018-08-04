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16:59 (мск), источник: АиФ Прикамье

Соцсети: в Перми ливнем размыло склон, из-за чего обвалился тротуар

Фотографию размытого склона под дамбой на улице Старцева опубликовали в социальных сетях.

Пермяки обсуждают фото, опубликованное в социальных сетях. Автор снимка поясняет: «Обвал тротуара и разрыв склона произошёл под дамбой Восточного обхода на улице Старцева».

В комментариях жители возмущаются качеством дорожного строительства.

Скорее всего, к таким последствиям привёл мощный ливень, который прошёл во время урагана в Перми 3 августа.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, сильным ветром в городе повалило 54 дерева, сорвало четыре крыши. Из-за упавшей рекламной конструкции пострадала женщина.

Кстати, год назад из-за ливня начал сползать склон у Красавинского моста. Тогда также разрушилась часть тротуара.

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