Соцсети: в Перми ливнем размыло склон, из-за чего обвалился тротуар
Фотографию размытого склона под дамбой на улице Старцева опубликовали в социальных сетях.
Фотографию размытого склона под дамбой на улице Старцева опубликовали в социальных сетях.
Пермяки обсуждают фото, опубликованное в социальных сетях. Автор снимка поясняет: «Обвал тротуара и разрыв склона произошёл под дамбой Восточного обхода на улице Старцева».
В комментариях жители возмущаются качеством дорожного строительства.
Скорее всего, к таким последствиям привёл мощный ливень, который прошёл во время урагана в Перми 3 августа.
Напомним, сильным ветром в городе повалило 54 дерева, сорвало четыре крыши.
Кстати, год назад