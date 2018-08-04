Уфимка, приехавшая к маме в отпуск, спасла тонущего ребенка

Молодая женщина в тот день отдыхала на берегу Белой с 10-ти и 6-летней дочерьми, мамой, сестрой и подругой. Когда они плавали, Анастасия заметила трех мальчиков, которые плещутся в воде недалеко от них, а выйдя на берег, она увидела только двух ребят. Их третьего друга несло вниз по течению: мальчик то и дело скрывался под водой.

Сегодня, вспоминая тот момент, Анастасия рассказывает, что не раздумывая, бросилась в воду и быстро-быстро поплыла к тонущему мальчишке.

«Мне казалось я никогда до него не доплыву, было тяжело, как будто вода не пускала. Краем глаза видела, что с другой стороны, с соседнего пляжа к мальчику бегут мужчины. Когда я уже была буквально в метре от ребенка, он скрылся под водой. В тот момент я подумала, что все, если даже нырну не найду его. Но случилось чудо: он вновь появился и прямо передо мной. Схватила его за руку и начала вытаскивать. При это предупредила, что сам за меня не хватался, иначе под воду ушли бы оба. Обратный путь тоже показался вечностью. Все никак не могла почувствовать ногами дна».

Спасенный ею семилетний мальчик был очень напуган. После того, как мы убедились, что с ним все в порядке, он рассказал, что приехал к бабушке и никто из взрослых не знает, что они здесь. Признался, что плавает очень плохо, а вот зачем полез в воду объяснить не смог.

В тот момент даже не догадалась спросить у него номер телефона, все были в шоковом состоянии. Но мама мальчика нашла меня, мы с ней поговорили.

На этот дикий пляж на Белой в Дюртюлях отдохнуть на берегу и поплавать приходят многие, спасателей здесь не бывает, поделилась Анастасия. За всем происходящим в тот день наблюдали ее дочери и дали маме слово: никогда без взрослых к воде близко не подходить.