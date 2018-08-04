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17:37 (мск), источник: БЕЛТА

Супруги вырастили на приусадебном участке более 200 кустов конопли

Супругов задержали по месту жительства в деревне Падневичи Воложинского района Минской области. У них было обнаружено и изъято 34,3 кг высушенной марихуаны.

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер с женой вырастили на приусадебном участке более 200 кустов конопли. Информация о задержании супружеской пары размещена в сводке Министерства внутренних дел, сообщает БЕЛТА.

Супругов задержали по месту жительства в деревне Падневичи Воложинского района Минской области. У них было обнаружено и изъято 34,3 кг высушенной марихуаны, а на приусадебном участке — 203 куста конопли.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).

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