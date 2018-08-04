Белорусы застряли в аэропорту Бургаса из-за поломки самолета

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Белорусские туристы застряли в аэропорту болгарского города Бургас из-за повреждения лайнера «Белавиа» при загрузке багажа, сообщила в субботу 4 августа пресс-служба авиакомпании.

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Инцидент с лайнером Boeing 737−300 произошел накануне вечером при подготовке самолета к вылету из аэропорта.

«Погрузчиком обслуживающей компании была повреждена правая кромка заднего багажника самолета», — сообщили в «Белавиа».

Командир воздушного судна принял решение высадить пассажиров, они были размещены в здании аэровокзала.