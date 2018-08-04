Белорусы застряли в аэропорту Бургаса из-за поломки самолета
За белорусскими туристами в Болгарию уже вылетел запасной самолет.
За белорусскими туристами в Болгарию уже вылетел запасной самолет.
МИНСК, 4 авг — Sputnik. Белорусские туристы застряли в аэропорту болгарского города Бургас
Инцидент с лайнером Boeing 737−300 произошел накануне вечером при подготовке самолета к вылету из аэропорта.
«Погрузчиком обслуживающей компании была повреждена правая кромка заднего багажника самолета», — сообщили в «Белавиа».
Командир воздушного судна принял решение высадить пассажиров, они были размещены в здании аэровокзала.
За белорусскими туристами в Болгарию уже вылетел запасной самолет. Поврежденный лайнер будет отремонтирован технической командой «Белавиа», которая отправилась в Бургас.