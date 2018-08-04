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16:56 (мск), источник: АиФ Прикамье

В ПАЗ считают, что авария в Прикамье произошла из-за изношенности автобуса

По данным производителя, водитель не пытался тормозить.

В пресс-службе Павловского автобусного завода прокомментировали аварию с автобусом, которая произошла в Пермском крае 3 августа.

Специалисты завода изучили обстоятельства аварии.

«По итогам расследования выяснилось, что автобус ПАЗ 2008 года выпуска обслуживание в сервисной сети Павловского завода не проходил, ремонт автобуса проводился собственными силами эксплуатирующей организации. По предварительным данным, причиной инцидента послужила остановка двигателя и отсутствие воздействия со стороны водителя на педаль тормоза. При технически исправном транспортном средстве и грамотных действиях водителя остановка двигателя и отказ тормозов одновременно произойти не могут. Более того в автобусах ПАЗ имеется система ручного торможения, которой водитель по неизвестным причинам не воспользовался», — говорится в сообщении завода.

Производитель предполагает, что автобус уже выработал свой ресурс и находился в неудовлетворительном техническом состоянии. Надлежащего сервисного обслуживания автобус не проходил.

«Павловский автобусный завод обращает внимание на то, что запас прочности конструкции автобусов в возрасте 10 лет и старше, а именно такой автобус попал в ДТП, снижается в 1,5 — 2,5 раза, что увеличивает риск внезапного выхода из строя узлов и агрегатов. Кроме того, старые автобусы, независимо от марки и производителя, не соответствуют современным нормам безопасности», — добавляют в пресс-службе ПАЗ.

Напомним, в ДТП с автобусом пострадали семь человек. Проверку по факту аварии проводят следователи СКР.

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