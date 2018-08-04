Глава Красноярского края побывал на месте крушения Ми-8

КРАСНОЯРСК, 4 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Красноярского края Александр Усс и сотрудники регионального правительства прибыли на место крушения вертолета Ми-8 в Туруханском районе, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.

«Он [врио губернатора] долетел, осмотрел место происшествия, сейчас уже проводится заседание оперативного штаба. <…> Списки погибших известны, шесть человек [из них] — это жители Красноярского края: два члена экипажа и четыре пассажира», — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время специалисты регионального правительства устанавливают связь с их родственниками, чтобы выяснить, какая им необходима помощь — медицинская, психологическая и т. д. «Рассматривается вопрос о выделении финансовой помощи из резервного фонда Красноярского края», — добавили в пресс-службе.

<div id="vk_post_-54767216_1629676"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?158?wmode=opaque"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-54767216_1629676", -54767216, 1629676, 'Q-QLDevvuG2vmZ6Ky3CTUY_HKg'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

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На сайте правительства размещено соболезнование родным и близким всех погибших при крушении вертолета. «Временно исполняющий обязанности губернатора края, правительство региона, депутаты Законодательного собрания скорбят вместе со всеми красноярцами и передают слова поддержки родным и близким жертв авиакатастрофы», — говорится в сообщении.