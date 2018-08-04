Глава Красноярского края побывал на месте крушения Ми-8
После этого Александр Усс принял участие в заседании оперативного штаба.
После этого Александр Усс принял участие в заседании оперативного штаба.
КРАСНОЯРСК, 4 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Красноярского края Александр Усс и сотрудники регионального правительства прибыли на место крушения вертолета Ми-8 в Туруханском районе, сообщили ТАСС в
«Он [врио губернатора] долетел, осмотрел место происшествия, сейчас уже проводится заседание оперативного штаба. <…> Списки погибших известны, шесть человек [из них] — это жители Красноярского края: два члена экипажа и четыре пассажира», — уточнили в
В настоящее время специалисты регионального правительства устанавливают связь с их родственниками, чтобы выяснить, какая им необходима помощь — медицинская, психологическая
На сайте правительства размещено соболезнование родным и близким всех погибших при крушении вертолета. «Временно исполняющий обязанности губернатора края, правительство региона, депутаты Законодательного собрания скорбят вместе со всеми красноярцами и передают слова поддержки родным и близким жертв авиакатастрофы», — говорится в сообщении.
Вертолет Ми-8 авиакомпании UTair, совершавший рейс по маршруту Ванкор — Пурпе, потерпел крушение в Туруханском районе на