Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Коллекторы поплатились жизнью за визит к пожилой россиянке
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте
У москвички украли дверь за миллион рублей
Тест: что стало причиной расставания звездных пар?
Как выглядит самое большое соленое озеро в ЕвропеКстати оно находится в России
«Киев даже рядом не стоял»: украинка о жизни в Ярославле
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Возможная девушка Петросяна точная копией Степаненко - мнение СМИ
Становится хуже: Солист "Руки вверх" о болезни
«Случилась трагедия»: Дети Киркорова в пылающей Греции - СМИ
Кем оказался убитый дочерьми Хачатурян - СМИ
Зрители «Пятницы» опознали порнозвезду в домохозяйке из шоу
Биатлонист Тихонов: От кого из РФ бегут в Украину
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Как устроен мавзолей Ленина (фото)
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
17:22 (мск), источник: ТАСС

Глава Красноярского края побывал на месте крушения Ми-8

После этого Александр Усс принял участие в заседании оперативного штаба.

КРАСНОЯРСК, 4 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Красноярского края Александр Усс и сотрудники регионального правительства прибыли на место крушения вертолета Ми-8 в Туруханском районе, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.

«Он [врио губернатора] долетел, осмотрел место происшествия, сейчас уже проводится заседание оперативного штаба. <…> Списки погибших известны, шесть человек [из них] — это жители Красноярского края: два члена экипажа и четыре пассажира», — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время специалисты регионального правительства устанавливают связь с их родственниками, чтобы выяснить, какая им необходима помощь — медицинская, психологическая и т. д. «Рассматривается вопрос о выделении финансовой помощи из резервного фонда Красноярского края», — добавили в пресс-службе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Названа вероятная причина крушения вертолета в Красноярском крае

На сайте правительства размещено соболезнование родным и близким всех погибших при крушении вертолета. «Временно исполняющий обязанности губернатора края, правительство региона, депутаты Законодательного собрания скорбят вместе со всеми красноярцами и передают слова поддержки родным и близким жертв авиакатастрофы», — говорится в сообщении.

Вертолет Ми-8 авиакомпании UTair, совершавший рейс по маршруту Ванкор — Пурпе, потерпел крушение в Туруханском районе на северо-западе края, недалеко от точки взлета. По данным ГУ МЧС по краю, это произошло в 180 км севернее города Игарка. По предварительной информации, вертолет задел лопастями подвес грузового вертолета, вылетевшего ранее. На борту находились три члена экипажа и 15 пассажиров — работники «РН-Ванкор» и подрядных организаций, все они погибли.

Все новости региона
 Посол умолял Россию вступить в войну, иначе "армия будет раздавлена"
При генерале Лебеде в крае шло жесткое противостояние своих и чужих
На Украине рассказали про «сценарий Путина»
Петросян подал встречный иск к супруге
В Вологде «побег» малыша в подгузниках из детсада попал на видео
В Сети восхитились поступком кота, спасшего хозяйке жизнь
Стало известно о тайном предложении России США по Сирии
«Уралвагонзавод» отреагировал на критику «Арматы»
Кальяны признали смертельно опасными
Спорт
Тяжелая работа: зачем Липницкая уехала в Сибирь В небольшом городе Ангарск, который находится в Иркутской области, завершившая карьеру спортсменка передает свои опыт и знания начинающим фигуристам
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Великой китайской стене нашли новое применение
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Криминальная Европа: 5 мест, где вас могут обокрасть
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь