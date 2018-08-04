В Воронежской области дорожные рабочие похитили забытый кошелек
Подозреваемые не успели потратить деньги.
Подозреваемые не успели потратить деньги.
В Воронежской области в отношении двух дорожных рабочих возбудили уголовное дело по факту кражи портмоне. Житель Костромы забыл кошелек на автозаправочной станции, а когда вернутся — не нашел его, сообщила
По данным полиции, 34-летний мужчина забыл кошелек на крыше автомобиля, когда находился на заправке. Внутри было 13,5 тыс. рублей. Заправив автомобиль, мужчина уехал. Когда он обнаружил пропажу и вернулся за кошельком, то не нашел его. Житель Костромы обратился в полицию.
Просмотрев видеозаписи с камер, силовики выяснили, что портмоне похитили двое дорожных рабочих. Подозреваемых — несудимых жителей Новоусманского района в возрасте 26 и 37 лет — задержали.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 с. 158 УК РФ (кража). Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до пяти лет.