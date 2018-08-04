В Воронежской области дорожные рабочие похитили забытый кошелек

В Воронежской области в отношении двух дорожных рабочих возбудили уголовное дело по факту кражи портмоне. Житель Костромы забыл кошелек на автозаправочной станции, а когда вернутся — не нашел его, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в субботу, 4 августа.

По данным полиции, 34-летний мужчина забыл кошелек на крыше автомобиля, когда находился на заправке. Внутри было 13,5 тыс. рублей. Заправив автомобиль, мужчина уехал. Когда он обнаружил пропажу и вернулся за кошельком, то не нашел его. Житель Костромы обратился в полицию.

Просмотрев видеозаписи с камер, силовики выяснили, что портмоне похитили двое дорожных рабочих. Подозреваемых — несудимых жителей Новоусманского района в возрасте 26 и 37 лет — задержали.