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18:44 (мск), источник: Sputnik.by

Велосипедистка чудом выжила в жуткой аварии в Несвиже

Авария произошла в Несвиже в черте города, девушку на велосипеде спас еще один участник ДТП — водитель Mazda, который принял на себя удар.

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Смертельная авария едва не произошла в ночь на 3 августа в Несвиже: жертвой могла стать девушка, которая ехала на велосипеде по проезжей части одной из городских улиц.

Момент ДТП попал на видео, которое было размещено на YouTube.

Во время загрузки произошла ошибка.

На записи видно, что девушку почти догнал мчащийся на высокой скорости автомобиль Citroen C5 — автомобиль ехал по городу со скоростью около 120 километров в час.

Однако за несколько секунд до этого Mazda, которая двигалась во встречном направлении, пропустила девушку и начала поворачивать налево. Машина и приняла на себя удар, тем самым прикрыв велосипедистку.

Помимо водителя в Citroen были еще две девушки-пассажирки. Сообщается, что все участники ДТП отделались легкими ушибами.

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