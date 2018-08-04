Велосипедистка чудом выжила в жуткой аварии в Несвиже

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Смертельная авария едва не произошла в ночь на 3 августа в Несвиже: жертвой могла стать девушка, которая ехала на велосипеде по проезжей части одной из городских улиц.

Момент ДТП попал на видео, которое было размещено на YouTube.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7BfCmUtgA3o?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На записи видно, что девушку почти догнал мчащийся на высокой скорости автомобиль Citroen C5 — автомобиль ехал по городу со скоростью около 120 километров в час.

Однако за несколько секунд до этого Mazda, которая двигалась во встречном направлении, пропустила девушку и начала поворачивать налево. Машина и приняла на себя удар, тем самым прикрыв велосипедистку.