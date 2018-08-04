Предполагаемым поджигателем мебельного магазина в Караганде оказался сотрудник
Подозреваемым, которому вменяется «умышленное уничтожение чужого имущества» по статье 202 УК РК, оказался менеджер магазина.
Подозреваемым, которому вменяется «умышленное уничтожение чужого имущества» по статье 202 УК РК, оказался менеджер магазина.
Выяснились подробности умышленного поджога мебельного магазина Zeta в Караганде, передает корреспондент NUR.KZ.
Подозреваемым, которому вменяется «умышленное уничтожение чужого имущества» по статье 202 УК РК, оказался менеджер магазина. Вторым фигурантом, который глубокой ночью отвез его с канистрой к магазину, является тоже сотрудник Zeta.
Для руководства и коллектива это стало потрясением, поскольку в мебельной компании активно развивают корпоративную солидарность и единство. О том, что арестованный является работником магазина, стало известно в суде во время санкционирования меры пресечения в виде содержания под стражей. Мотив поджога так и остался невыясненным. Был ли это заказ конкурентов или сотрудник сводил личные счеты с работодателем, выясняет следствие.
Напомним, судьей Русланом Мукатаевым избрана мера в виде ареста подозреваемого. Пожар случился в ночь на 15 июля. Уничтоженная огнем площадь составила 350 квадратных метров. На следующий день после пожара руководство компании объявило вознаграждение в 5 миллионов тенге тому, кто сообщит информацию о поджигателе.
На записи со служебных видеокамер видно, как мужчина умышленно облил торговый зал бензином и поджег. 24 июля стало известно, что полицейские задержали подозреваемого.