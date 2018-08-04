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18:48 (мск), источник: Nur.kz

Предполагаемым поджигателем мебельного магазина в Караганде оказался сотрудник

Подозреваемым, которому вменяется «умышленное уничтожение чужого имущества» по статье 202 УК РК, оказался менеджер магазина.

Источник: Nur.kz

Выяснились подробности умышленного поджога мебельного магазина Zeta в Караганде, передает корреспондент NUR.KZ.

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Подозреваемым, которому вменяется «умышленное уничтожение чужого имущества» по статье 202 УК РК, оказался менеджер магазина. Вторым фигурантом, который глубокой ночью отвез его с канистрой к магазину, является тоже сотрудник Zeta.

Для руководства и коллектива это стало потрясением, поскольку в мебельной компании активно развивают корпоративную солидарность и единство. О том, что арестованный является работником магазина, стало известно в суде во время санкционирования меры пресечения в виде содержания под стражей. Мотив поджога так и остался невыясненным. Был ли это заказ конкурентов или сотрудник сводил личные счеты с работодателем, выясняет следствие.

Напомним, судьей Русланом Мукатаевым избрана мера в виде ареста подозреваемого. Пожар случился в ночь на 15 июля. Уничтоженная огнем площадь составила 350 квадратных метров. На следующий день после пожара руководство компании объявило вознаграждение в 5 миллионов тенге тому, кто сообщит информацию о поджигателе.

На записи со служебных видеокамер видно, как мужчина умышленно облил торговый зал бензином и поджег. 24 июля стало известно, что полицейские задержали подозреваемого.

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