В микрорайоне «Городские горки» в Перми произошёл пожар в пятиэтажке

Горела квартира в пятиэтажном доме № 18 по улице Добролюбова в микрорайоне «Городские горки».

Как сообщают очевидцы, хозяев в этот момент дома не было. Квартира на втором этаже существенно пострадала. На месте работали несколько машин МЧС.