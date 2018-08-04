В микрорайоне «Городские горки» в Перми произошёл пожар в пятиэтажке
По словам очевидцев, хозяев квартиры не было дома.
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По словам очевидцев, хозяев квартиры не было дома.
Днём 4 августа в Мотовилихинском районе Перми произошёл пожар.
Горела квартира в пятиэтажном доме № 18 по улице Добролюбова в микрорайоне «Городские горки».
Как сообщают очевидцы, хозяев в этот момент дома не было. Квартира на втором этаже существенно пострадала. На месте работали несколько машин МЧС.