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20:34 (мск), источник: АиФ Прикамье

В микрорайоне «Городские горки» в Перми произошёл пожар в пятиэтажке

По словам очевидцев, хозяев квартиры не было дома.

Днём 4 августа в Мотовилихинском районе Перми произошёл пожар.

Горела квартира в пятиэтажном доме № 18 по улице Добролюбова в микрорайоне «Городские горки».

Как сообщают очевидцы, хозяев в этот момент дома не было. Квартира на втором этаже существенно пострадала. На месте работали несколько машин МЧС.

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