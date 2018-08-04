Тела убитых в ЦАР журналистов доставят в Москву 5 августа
Журналист Максим Шевченко также рассказал, что после прибытия рейса тела россиян доставят в морг Следственного комитета России для проведения экспертизы.
Журналист Максим Шевченко также рассказал, что после прибытия рейса тела россиян доставят в морг Следственного комитета России для проведения экспертизы.
МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Тела убитых в Центральноафриканской Республике российских журналистов доставят на родину рейсом 1144 авиакомпании Air France 5 августа. Об этом ТАСС сообщил Максим Шевченко — друг одного из погибших, Орхана Джемаля.
«Тела отправят из Парижа вечерним рейсом Air France, самолет прибудет в Москву сразу после полуночи», — сказал он.
По словам Шевченко, утром «тела будут доставлены в морг Следственного комитета России для проведения экспертизы». Он также проинформировал, что СКР на проведение следственных действий потребуется не менее двух дней.
Похороны Джемаля, по предварительным данным, состоятся 8 августа, добавил Шевченко. Прощание с журналистом пройдет в Московской соборной мечети.
31 июля посольство России в ЦАР сообщило о гибели трех человек в районе города Сибю к северу от столицы страны. В МИД РФ позднее проинформировали, что при убитых, чьи тела были обнаружены 30 июля, найдены журналистские документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Они оформляли свой въезд как туристический и следовали на территорию республики для работы над документальным фильмом.
Как заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ссылаясь на первые результаты следственных действий, «россияне подверглись нападению неизвестных лиц с целью ограбления и при попытке оказать сопротивление были убиты».
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